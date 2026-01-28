Минимойка высокого давления K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition – сверхтихая и мощная мойка высокого давления в ограниченной цветовой серии со специальными аксессуарами в честь 90-летнего юбилея компании.
Минимойка K Silent Anniversary Edition, выпущенная в честь 90-летия компании Kärcher, представлена в лимитированной цветовой гамме и дополнена специальными аксессуарами. Инновационная бесшумная технология снижает воспринимаемый уровень шума на 50% по сравнению с другими мойками высокого давления аналогичного класса, позволяя комфортно очищать поверхности, не создавая дискомфорта для семьи и соседей. ри распылительные трубки, входящие в комплект, обеспечивают оптимальные настройки для различных задач. Vario Power позволяет точно регулировать давление в зависимости от типа поверхности, eco!Booster повышает эффективность очистки на 50% по сравнению с плоской струей, что сокращает расход воды, энергии и времени, а грязевая фреза с вращающейся точечной струей эффективно удаляет стойкие загрязнения. В комплектацию также входят пистолет высокого давления, 6 м шланг высокого давления PremiumFlex, пенная насадка, моечная щетка и 500 мл автомобильного шампуня. Благодаря компактным размерам K Silent Anniversary Edition легко хранить как в помещении, так и на открытом воздухе, при этом она занимает минимум места.
Особенности и преимущества
Инновационная бесшумная технологияСнижение воспринимаемого уровня шума на пятьдесят процентов по сравнению с другими мойками высокого давления того же класса. Более приятный звук по сравнению с другими мойками высокого давления того же класса.
Шланг высокого давления PremiumFlexШланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Компактный и легкий аппаратЗанимает минимум места при хранении и транспортировке. Простота транспортировки и гибкость в применении.
Удобное хранение аксессуаров
- Шланг, распылительные трубки и пистолет можно хранить аккуратно и компактно.
Отсек для хранения кабеля
- Быстрое и легкое наматывание и разматывание кабеля.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление ( /бар)
|20 / макс. 130
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,937
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|313 x 262 x 419
Scope of supply
- Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, Автошампунь 0,5 л
- Пенная насадка: 0.3 л
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Насадка eco!Booster
- Шланг высокого давления: 6 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Крепления для кабеля
Видео
Области применения
- Балконы
- Москитная сетка
- Для очистки небольших автомобилей
- Велосипеды