"K Silent Anniversary Edition – ediție specială limitată, creată pentru a marca cei 90 de ani ai companiei, cu un design exclusiv și accesorii speciale. Datorită tehnologiei inovatoare de reducere a zgomotului, nivelul de sunet perceput este redus cu 50% în comparație cu alte aparate de spălat cu presiune din aceeași categorie. Astfel, poți curăța cu presiune înaltă fără a deranja familia sau vecinii. Setul include trei lăncii de pulverizare, oferind soluția ideală pentru orice sarcină de curățare. Lancea Vario Power permite reglarea precisă a presiunii în funcție de suprafață. eco!Booster este ideal pentru suprafețele sensibile, asigurând o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat și economisind apă, energie și timp. Dirt Blaster, cu jet rotativ concentrat, garantează rezultate impecabile chiar și împotriva murdăriei persistente. Pachetul conține, de asemenea, un pistol de declanșare, un furtun PremiumFlex de înaltă presiune de 6 metri, un adaptor pentru spumă, o perie de spălare și 500 ml de șampon auto. Datorită designului compact, K Silent Anniversary Edition poate fi depozitat cu ușurință atât în interior, cât și în exterior, fără a ocupa mult spațiu.