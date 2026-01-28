Aparat de spalat cu presiune K Silent Anniversary Edition

K Silent Anniversary Edition – un aparat de spălat cu presiune extrem de silențios și puternic, disponibil într-o ediție limitată de culoare, cu accesorii speciale, pentru a celebra cei 90 de ani ai companiei.

"K Silent Anniversary Edition – ediție specială limitată, creată pentru a marca cei 90 de ani ai companiei, cu un design exclusiv și accesorii speciale. Datorită tehnologiei inovatoare de reducere a zgomotului, nivelul de sunet perceput este redus cu 50% în comparație cu alte aparate de spălat cu presiune din aceeași categorie. Astfel, poți curăța cu presiune înaltă fără a deranja familia sau vecinii. Setul include trei lăncii de pulverizare, oferind soluția ideală pentru orice sarcină de curățare. Lancea Vario Power permite reglarea precisă a presiunii în funcție de suprafață. eco!Booster este ideal pentru suprafețele sensibile, asigurând o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat și economisind apă, energie și timp. Dirt Blaster, cu jet rotativ concentrat, garantează rezultate impecabile chiar și împotriva murdăriei persistente. Pachetul conține, de asemenea, un pistol de declanșare, un furtun PremiumFlex de înaltă presiune de 6 metri, un adaptor pentru spumă, o perie de spălare și 500 ml de șampon auto. Datorită designului compact, K Silent Anniversary Edition poate fi depozitat cu ușurință atât în interior, cât și în exterior, fără a ocupa mult spațiu.

Caracteristici si beneficii
Tehnologie silențioasă inovatoare
Tehnologie silențioasă inovatoare
Reducere cu 50% a nivelului de zgomot perceput în comparație cu alte mașini de spălat cu presiune din aceeași clasă. Sunet mai plăcut în comparație cu alte mașini de spălat cu presiune din aceeași clasă.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Dispozitiv compact și ușor
Dispozitiv compact și ușor
Poate fi depozitat cu ușurință atât în interior, cât și în zonele exterioare. Ușor de transportat pentru curățare flexibilă.
Depozitare optima a accesoriilor
  • Furtunul, lăncile de pulverizare și pistolul de declanșare pot fi depozitate corect și compact
compartiment de depozitare cablu
  • Înfășurați și desfășurați cablul de alimentare rapid și ușor
Sistem de conectare rapidă
  • Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune ( /bar) 20 / max. 130
Debit transportat (l/h) max. 420
Capacitate pe suprafață (m²/h) 30
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,8
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 5,1
Greutate cu ambalaj (kg) 8,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 313 x 262 x 419

Scope of supply

  • Set curățare auto: Perie de spălat, șampon auto 0,5 l
  • Duza pentru spumă: 0.3 l
  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • eco!Booster
  • Furtun de presiune: 6 m, PremiumFlex
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Filtru fin de apă integrat
  • Depozitare cablu
Video

Domenii de intrebuintare
  • Balcoane
  • Plasa de ţânţari
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
  • Biciclete
Accesorii
Detergenti
