С аппаратом высокого давления K 4 Premium Power Control Flex Home любую поверхность можно очистить под правильным давлением. Консультант по применению, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, помогает пользователю найти правильное давление, предоставляя практические советы для любой ситуации и задачи по уборке – для идеальных результатов. Для максимального контроля уровень давления можно легко регулировать, поворачивая распылительную насадку, или проверять на пистолете G 160 Q Power Control. Общее управление очень простое благодаря удобному барабану для шланга. В комплект входит набор для дома (Home Kit) с очистителем поверхностей T 5 и 1 литром очистителя камня и фасада для очистки больших площадей без брызг. Другие детали оборудования K 4 Premium Power Control Flex включают систему моющих средств Kärcher Plug 'n' Clean для легкой смены моющих средств, шланг высокого давления PremiumFlex для дополнительного удобства, телескопическую ручку для легкой транспортировки, систему Quick Connect для экономии времени и усилий при подключении и отключении шланга высокого давления к устройству, а также пистолету и парковочному положению для обеспечения постоянного доступа к аксессуарам.