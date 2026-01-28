Минимойка высокого давления K 4 Premium Power Control Flex Home
K 4 Power Control Premium Flex Аппарат высокого давления K 4 Power Control Premium Flex со шлангом PremiumFlex и пистолетом G 160 Q Power Control подходит для умеренных загрязнений по всему дому и на автомобилях. В комплекте с набором для дома (Home Kit).
С аппаратом высокого давления K 4 Premium Power Control Flex Home любую поверхность можно очистить под правильным давлением. Консультант по применению, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, помогает пользователю найти правильное давление, предоставляя практические советы для любой ситуации и задачи по уборке – для идеальных результатов. Для максимального контроля уровень давления можно легко регулировать, поворачивая распылительную насадку, или проверять на пистолете G 160 Q Power Control. Общее управление очень простое благодаря удобному барабану для шланга. В комплект входит набор для дома (Home Kit) с очистителем поверхностей T 5 и 1 литром очистителя камня и фасада для очистки больших площадей без брызг. Другие детали оборудования K 4 Premium Power Control Flex включают систему моющих средств Kärcher Plug 'n' Clean для легкой смены моющих средств, шланг высокого давления PremiumFlex для дополнительного удобства, телескопическую ручку для легкой транспортировки, систему Quick Connect для экономии времени и усилий при подключении и отключении шланга высокого давления к устройству, а также пистолету и парковочному положению для обеспечения постоянного доступа к аксессуарам.
Особенности и преимущества
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Шланг высокого давления PremiumFlexЭластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Мобильное приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
- Инновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher.
- Для быстрого и удобного применения химии.
- Моющие средства Kärcher повышают эффективность, защищают поверхность и ухаживают за ней.
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
- Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
- Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
- Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|18
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей