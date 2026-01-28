Cu aparatul de spălat sub presiune K 4 Premium Power Control Flex Home, fiecare suprafață poate fi curățată la presiunea potrivită. Consultantul aplicației integrat în aplicația Kärcher Home & Garden ajută utilizatorul să găsească presiunea corectă, oferind sfaturi practice pentru fiecare situație și sarcină de curățare – pentru rezultate perfecte. Pentru control maxim, nivelul de presiune poate fi ajustat ușor prin rotirea lancei de pulverizare sau verificat pe pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. Manipularea generală este foarte simplă datorită tamburului convenabil pentru furtun. Include Kit-ul Home cu Curățătorul de Suprafețe T 5 și 1 litru de Detergent pentru Piatră și Fațade, pentru o curățare fără stropi a suprafețelor mari. Alte detalii ale echipamentului K 4 Premium Power Control Flex includ sistemul de detergent Kärcher Plug 'n' Clean pentru schimburi de detergent fără efort, furtunul PremiumFlex de înaltă presiune pentru un plus de confort, mânerul telescopic pentru transport ușor, sistemul Quick Connect pentru economisirea timpului și efortului de conectare și deconectare a furtunului de înaltă presiune, plus pistolul de pulverizare și o poziție de parcare pentru accesoriile ușor accesibile în orice moment.