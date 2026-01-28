Просто подключите аппарат высокого давления K 7 Smart Control Flex к приложению Kärcher Home & Garden на вашем смартфоне через Bluetooth – и уборка станет еще проще и эффективнее. Это потому, что консультант по применению в приложении дает практические советы и рекомендации для многих ситуаций и задач по уборке. Приложение также предлагает множество других полезных функций, таких как инструкции по сборке, инструкции по техническому обслуживанию и уходу, а также портал Kärcher Service. Устройство имеет режим «Boost» для дополнительной мощности, что означает, что даже стойкие загрязнения не являются проблемой. Уровни давления можно устанавливать на самом пистолете G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем или передавать на пистолет с помощью консультанта по применению через приложение – чтобы при уборке ничего не могло пойти не так. Другие детали оборудования включают распылительную насадку 3-в-1 Multi Jet для широкого спектра применений без необходимости менять распылительную насадку, шланг высокого давления PremiumFlex, систему моющих средств Plug 'n' Clean для легкой смены моющего средства, высококачественную алюминиевую телескопическую ручку для простой транспортировки и хранения, а также парковочное положение для легкодоступных аксессуаров.