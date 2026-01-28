Минимойка высокого давления K 7 Smart Control Flex

Для большей мощности: K 7 Smart Control Flex Аппарат высокого давления K 7 Smart Control Flex со шлангом PremiumFlex и пистолетом G 180 Q Smart Control подходит для удаления стойких загрязнений с патио, дорожек и автомобилей.

Просто подключите аппарат высокого давления K 7 Smart Control Flex к приложению Kärcher Home & Garden на вашем смартфоне через Bluetooth – и уборка станет еще проще и эффективнее. Это потому, что консультант по применению в приложении дает практические советы и рекомендации для многих ситуаций и задач по уборке. Приложение также предлагает множество других полезных функций, таких как инструкции по сборке, инструкции по техническому обслуживанию и уходу, а также портал Kärcher Service. Устройство имеет режим «Boost» для дополнительной мощности, что означает, что даже стойкие загрязнения не являются проблемой. Уровни давления можно устанавливать на самом пистолете G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем или передавать на пистолет с помощью консультанта по применению через приложение – чтобы при уборке ничего не могло пойти не так. Другие детали оборудования включают распылительную насадку 3-в-1 Multi Jet для широкого спектра применений без необходимости менять распылительную насадку, шланг высокого давления PremiumFlex, систему моющих средств Plug 'n' Clean для легкой смены моющего средства, высококачественную алюминиевую телескопическую ручку для простой транспортировки и хранения, а также парковочное положение для легкодоступных аксессуаров.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 7 Smart Control Flex: Пистолет Smart Control с режимом наддува и распылительной насадкой Multi Jet 3-в-1
Пистолет Smart Control с режимом наддува и распылительной насадкой Multi Jet 3-в-1
Пистолет с ЖК-дисплеем и кнопками для регулировки давления или дозирования чистящего средства. Включает режим наддува для дополнительной мощности для борьбы со стойкими загрязнениями. С помощью вращения струйной трубки Multi Jet 3-в-1 можно выбирать 3 вида струи для решения различных задач Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Минимойка высокого давления K 7 Smart Control Flex: Шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг высокого давления PremiumFlex
Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Минимойка высокого давления K 7 Smart Control Flex: Подключается к приложению Home & Garden через Bluetooth
Подключается к приложению Home & Garden через Bluetooth
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Мобильное приложение через Bluetooth задаёт и настраивает оптимальное давление на аппарате
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
  • Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,3
Вес (с упаковкой) (кг) 22,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 458 x 330 x 669

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: Q 180 Q Smart Control
  • Многофункциональная струйная трубка 3-в-1
  • Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Подключение через Bluetooth
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
Области применения
  • Террасы
  • Изгороди
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Легковые автомобили.
  • Дома на колесах
  • Велосипеды
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
