Нет подключения к электросети? Нет проблем! Новые устройства с питанием от батареи на платформе Kärcher Battery Power 36 В обеспечивают гибкость при выполнении задач очистки. Будь то садовая мебель, мусорные баки, небольшие автомобили или даже лодки - мойка высокого давления K 2 Battery - идеальный инструмент для уборки небольших помещений по всему дому. Выбор стандартного режима, режима наддува и моющего средства позволяет пользователю решать различные задачи по очистке, используя только необходимое количество давления. Отдельные уровни давления устанавливаются простым переключением распылительной трубки. Для еще большей гибкости также может быть подсоединен всасывающий шланг Kärcher для отбора воды из альтернативных источников. Благодаря инновационной технологии реального времени на ЖК-дисплее батареи отображается информация о ее заряде. Во время работы и зарядки емкость аккумулятора отображается в минутах, а при хранении - в процентах. Долговечная и мощная сменная литий-ионная батарея и зарядное устройство входят в комплект поставки и совместимы со всеми устройствами на платформе Kärcher Battery Power 36 В.