Аккумуляторный аппарат высокого давления K 2 Battery Set
Идеально подходит для разнообразных применений без подключения к источнику питания: аккумуляторная минимойка K 2 с литий-ионным аккумулятором 36 В/5,2 А·ч и зарядным устройством. Отлично подходит для широкого спектра применений по всему дому.
Нет подключения к электросети? Нет проблем! Новые устройства с питанием от батареи на платформе Kärcher Battery Power 36 В обеспечивают гибкость при выполнении задач очистки. Будь то садовая мебель, мусорные баки, небольшие автомобили или даже лодки - мойка высокого давления K 2 Battery - идеальный инструмент для уборки небольших помещений по всему дому. Выбор стандартного режима, режима наддува и моющего средства позволяет пользователю решать различные задачи по очистке, используя только необходимое количество давления. Отдельные уровни давления устанавливаются простым переключением распылительной трубки. Для еще большей гибкости также может быть подсоединен всасывающий шланг Kärcher для отбора воды из альтернативных источников. Благодаря инновационной технологии реального времени на ЖК-дисплее батареи отображается информация о ее заряде. Во время работы и зарядки емкость аккумулятора отображается в минутах, а при хранении - в процентах. Долговечная и мощная сменная литий-ионная батарея и зарядное устройство входят в комплект поставки и совместимы со всеми устройствами на платформе Kärcher Battery Power 36 В.
Особенности и преимущества
Сменная батарея 36 В Kärcher Battery PowerТехнология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместим со всеми устройствами на платформе 36 В Battery Power. Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
Пистолет высокого давления с индикатором уровня давленияРазличные насадки допускают 3 уровня давления для оптимальной очистки различных поверхностей. Индикатор на пистолете высокого давления позволяет легко контролировать выбранный уровень давления.
Всасывание водыАппарат может эксплуатироваться со всасывающим шлангом от Kärcher, что обеспечивает независимость от водопровода. Всасывающий шланг можно приобрести отдельно.
Работа с чистящими средствами
- Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством.
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Шланг, распылительные трубки и пистолет можно хранить аккуратно и компактно.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Давление (бар)
|макс. 110
|Регулировка давления
|Высокое давление
|Производительность (л/ч)
|340
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|14 (5,0 А·ч)
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (ч)
|9
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|245 x 303 x 629
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор 36 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power на 36 В (1 шт.)
- Пистолет высокого давления: Пистолет высокого давления G 120 Q, Boost
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Террасы
- Для очистки небольших автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды
- Лодки
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Садовые игрушки