Nu există conexiune de alimentare disponibilă? Nici o problema! Noile dispozitive cu baterii de 36 V de la Kärcher conferă flexibilitate în mișcare pentru a realiza toare sarcinile prestabilite de curățare. Fie mobilier de grădină, coșuri de gunoi, mașini mici sau chiar bărci - aparatul de spălat cu presiune pe bază de baterie, este instrumentul ideal pentru orice sarcină de curățare. Alegerea modurilor standard, intens și detergent permite utilizatorului să facă față diferitelor aplicatii de curățare, doar prin alegerea corectă ai presiunii. Nivelurile de presiune sunt setate doar prin comutarea lancei de pulverizare. Pentru o mai mare flexibilitate, furtunul de absorbtie Kärcher poate fi conectat pentru a aspira apa din surse alternative. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, afișajul LCD al bateriei, arată informații despre capacitatea bateriei. În timpul funcționării și încărcării, capacitatea bateriei este afișată în minute, iar în timpul stocării este afișată în procente. Atât bateria Li-Ion cât și încărcătorul sunt compatibile cu toate dispozitivele din platforma 36 V Kärcher Battery Power.