Aparat de spalat cu presiune cu acumulator K 2 Battery Set
Include în set bateriea reâncărbabilă de 36 V și încărcătorul. Aparatul de spalat cu presiune K 2 Battery Set este ideal pentru o gamă largă de aplicații.
Nu există conexiune de alimentare disponibilă? Nici o problema! Noile dispozitive cu baterii de 36 V de la Kärcher conferă flexibilitate în mișcare pentru a realiza toare sarcinile prestabilite de curățare. Fie mobilier de grădină, coșuri de gunoi, mașini mici sau chiar bărci - aparatul de spălat cu presiune pe bază de baterie, este instrumentul ideal pentru orice sarcină de curățare. Alegerea modurilor standard, intens și detergent permite utilizatorului să facă față diferitelor aplicatii de curățare, doar prin alegerea corectă ai presiunii. Nivelurile de presiune sunt setate doar prin comutarea lancei de pulverizare. Pentru o mai mare flexibilitate, furtunul de absorbtie Kärcher poate fi conectat pentru a aspira apa din surse alternative. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, afișajul LCD al bateriei, arată informații despre capacitatea bateriei. În timpul funcționării și încărcării, capacitatea bateriei este afișată în minute, iar în timpul stocării este afișată în procente. Atât bateria Li-Ion cât și încărcătorul sunt compatibile cu toate dispozitivele din platforma 36 V Kärcher Battery Power.
Caracteristici si beneficii
Acumulator înlocuibil de 36 VTehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
Pistol de presiune înaltă cu afișaj al nivelului de presiuneO gamă de lănci de pulverizare asigură 3 nivele de presiune diferită pentru curățarea optimă a diferitor suprafețe Afișajul de pe pistolul de înaltă presiune face mai ușoară controlul selectat de presiune
Aparatul isi trage singur apa din surse alternativeCompatibil cu furtunul de aspirație Kärcher pentru curățare fără racord de apă Furtunul de aspirație poate fi achiziționat separat
Utilizare detergent
- Furtun integrat pentru absorbtie detergent
- Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitarea integrată a accesoriilor
- Furtunul, lăncile de pulverizare și pistolul de declanșare pot fi depozitate corect și compact
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Presiune (bar)
|max. 110
|Interval presiune
|Presiune înaltă
|Debit transportat (l/h)
|340
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|14 (5,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (h)
|9
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|245 x 303 x 629
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 36 V / 5.0 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Incărcător baterie standard 36 V (1 buc.)
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q, Extended
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Terasa
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete
- Coșuri de gunoi
- Jucarii de gradina