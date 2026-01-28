Отличные результаты, даже без электричества: аккумуляторная минимойка идеально подходит для многофункциональной уборки небольших автомобилей, мотоциклов, велосипедов и лодок, а также для решения небольших задач по уборке по всему дому. Благодаря максимальному времени работы от аккумулятора 17 минут вы можете выполнять очистку независимо от подключения к электросети. Когда вы убираете, аналоговый дисплей пистолета высокого давления всегда будет показывать вам выбранный режим. Устройство совместимо с литий-ионным аккумулятором 36 В/5,2 А·ч на аккумуляторной платформе Kärcher 36 В (аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки). Кроме того, всасывающий шланг от Kärcher может быть подсоединен для забора воды из емкостей, если, например, нет подключения к воде. Дополнительные детали включают: две распылительные трубки, шланг для всасывания моющего средства, а также встроенный фильтр для защиты воды от проникновения частиц грязи в насос высокого давления.