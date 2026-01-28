Rezultate excepționale chiar și fără acces la priza electrica: aparatul de spălat cu presiune alimentat de baterie este conceput pentru diverse domenii de curatare, cum ar fi uneltele de dimensiuni mici, bărci, mobilier de grădină, coșuri de gunoi și simple sarcini de curățare în jurul casei. Alegerea modurilor standard, intens și de detergent permite utilizatorului să facă față diverselor sarcini de curățare, setând presiune potrivită. Pe măsură ce curățați, afișajul pistolului de înaltă presiune vă arătă întotdeauna modul selectat. Nivelurile de presiune sunt setate prin simpla comutarea a lancei de pulverizare. Dispozitivul este compatibil cu bateria Li-Ion de 36 V / 5.0 Ah detașabilă a platformei de 36 V Kärcher Battery Power. Bateria și încărcătorul sunt disponibile separat ca accesorii opționale. Un furtun de absorbtie Kärcher poate fi conectat pentru a folosi apă din surse alternative.