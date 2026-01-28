Aparat de spalat cu presiune cu acumulator K 2 Battery
Aparatul de spălat cu presiune K 2 Battery este ideal pentru o gamă largă de aplicații.
Rezultate excepționale chiar și fără acces la priza electrica: aparatul de spălat cu presiune alimentat de baterie este conceput pentru diverse domenii de curatare, cum ar fi uneltele de dimensiuni mici, bărci, mobilier de grădină, coșuri de gunoi și simple sarcini de curățare în jurul casei. Alegerea modurilor standard, intens și de detergent permite utilizatorului să facă față diverselor sarcini de curățare, setând presiune potrivită. Pe măsură ce curățați, afișajul pistolului de înaltă presiune vă arătă întotdeauna modul selectat. Nivelurile de presiune sunt setate prin simpla comutarea a lancei de pulverizare. Dispozitivul este compatibil cu bateria Li-Ion de 36 V / 5.0 Ah detașabilă a platformei de 36 V Kärcher Battery Power. Bateria și încărcătorul sunt disponibile separat ca accesorii opționale. Un furtun de absorbtie Kärcher poate fi conectat pentru a folosi apă din surse alternative.
Caracteristici si beneficii
Acumulator înlocuibil de 36 VTehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
Pistol de presiune înaltă cu afișaj al nivelului de presiuneO gamă de lănci de pulverizare asigură 3 nivele de presiune diferită pentru curățarea optimă a diferitor suprafețe Afișajul de pe pistolul de înaltă presiune face mai ușoară controlul selectat de presiune
Aparatul isi trage singur apa din surse alternativeCompatibil cu furtunul de aspirație Kärcher pentru curățare fără racord de apă Furtunul de aspirație poate fi achiziționat separat
Utilizare detergent
- Furtun integrat pentru absorbtie detergent
- Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitarea integrată a accesoriilor
- Furtunul, lăncile de pulverizare și pistolul de declanșare pot fi depozitate corect și compact
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Presiune (bar)
|max. 110
|Interval presiune
|Presiune înaltă
|Debit transportat (l/h)
|340
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|14
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|245 x 303 x 629
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q, Extended
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Terasa
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete
- Coșuri de gunoi
- Jucarii de gradina