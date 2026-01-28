Минимойка высокого давления K 7 Power Flex
Особенности и преимущества
Телескопическая ручка из высококачественного алюминияАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Шланг высокого давления PremiumFlexЭластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ CleanБыстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|23
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Террасы
- Изгороди
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Легковые автомобили.
- Дома на колесах
- Велосипеды
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах