Experimentează puterea curățării personalizate cu aparatul de spălat cu presiune K 7 Power Flex! Acest aparat îți permite să cureți orice suprafață cu presiunea perfectă, datorită consultantului de aplicații integrat în aplicația Kärcher Home & Garden. Primești sfaturi practice pentru fiecare situație și obții rezultate impecabile de fiecare dată. K 7 Power Flex este echipat cu un motor răcit cu apă, ideal pentru curățarea frecventă și îndepărtarea murdăriei dificile de pe alei, piscine, biciclete, mașini și multe altele. Bucură-te de o gamă variată de accesorii: pistol cu declanșator Quick Connect, furtun PremiumFlex, filtru de apă pentru protecția pompei, lance de pulverizare Vario Power (VPS) cu reglare ușoară a presiunii și Dirt Blaster pentru murdăria persistentă. În plus, sistemul de detergenți Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru accesorii îți fac munca mai ușoară ca niciodată.