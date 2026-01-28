Минимойка высокого давления K 2 Car

K2 Car имеет подвижные колеса и идеально подходит для удаления несильных загрязнений вокруг дома. Комплект Car специально создан для мытья автомобиля. Он включает в себя моющую щетку для удаления серого налета, пенную насадку 0,3 л и авто-шампунь 500 мл. Не смотря на относительно небольшую мощность, эта модель поможет Вам приятно и легко отмыть автомобиль. Кроме того, мини-мойка оснащена пистолетом, 4 м шланга высокого давления, струйной трубкой, грязевой фрезой для удаления стойких загрязнений и фильтром предварительной очистки воды.

Особенности и преимущества
Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Оптимальная мобильность благодаря колесам и эргономичной высоте ручки.
Продливает срок службы мини-мойки
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (МПа/бар) макс. 11 / макс. 110
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,78
Вес (с упаковкой) (кг) 7,089
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 241 x 280 x 782

Scope of supply

  • Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
  • Моющее средство: Автомобільний шампунь (готовий до застосування) RM 562, 0.5 л
  • Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 4 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Пенная насадка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
Принадлежности
Чистящее средство
