Минимойка высокого давления K 2 Car
K2 Car имеет подвижные колеса и идеально подходит для удаления несильных загрязнений вокруг дома. Комплект Car Kit специально создан для мытья автомобиля.
K2 Car имеет подвижные колеса и идеально подходит для удаления несильных загрязнений вокруг дома. Комплект Car специально создан для мытья автомобиля. Он включает в себя моющую щетку для удаления серого налета, пенную насадку 0,3 л и авто-шампунь 500 мл. Не смотря на относительно небольшую мощность, эта модель поможет Вам приятно и легко отмыть автомобиль. Кроме того, мини-мойка оснащена пистолетом, 4 м шланга высокого давления, струйной трубкой, грязевой фрезой для удаления стойких загрязнений и фильтром предварительной очистки воды.
Особенности и преимущества
Аккуратное хранение провода на специальном крючкеУдобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Комфортная ручкаОптимальная мобильность благодаря колесам и эргономичной высоте ручки.
Съемный фильтр для водыПродливает срок службы мини-мойки
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (МПа/бар)
|макс. 11 / макс. 110
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,78
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,089
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|241 x 280 x 782
Scope of supply
- Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
- Моющее средство: Автомобільний шампунь (готовий до застосування) RM 562, 0.5 л
- Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Пенная насадка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей