K2 Car имеет подвижные колеса и идеально подходит для удаления несильных загрязнений вокруг дома. Комплект Car специально создан для мытья автомобиля. Он включает в себя моющую щетку для удаления серого налета, пенную насадку 0,3 л и авто-шампунь 500 мл. Не смотря на относительно небольшую мощность, эта модель поможет Вам приятно и легко отмыть автомобиль. Кроме того, мини-мойка оснащена пистолетом, 4 м шланга высокого давления, струйной трубкой, грязевой фрезой для удаления стойких загрязнений и фильтром предварительной очистки воды.