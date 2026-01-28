Aparat de spalat cu presiune K 2 Car
Aparatul K 2 cu roți îndepărtează murdăria ușoară și asigură curățenia în jurul casei. Setul auto este ideal pentru curățarea eficientă a vehiculelor.
Aparatul de spălat cu presiune „K 2 Car” este potrivit pentru murdărie ușoară și pentru utilizarea ocazională în jurul casei. De ex. biciclete, mobilier de grădină și unelte de grădină. Setul auto este ideal pentru curățarea eficientă a vehiculelor. Include o perie de spălare pentru îndepărtarea stratului gri de murdarie, duza de spumare și 500 ml de șampon auto. Alte caracteristici ale dispozitivului: pistol de pulverizare, furtun de presiune cu lungime de 4 m, lance de pulverizare, lance cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei persistente și filtru de apă.
Caracteristici si beneficii
Depozitare optimăCârligele mari pentru accesorii permit depozitarea ordonată a furtunului și a cablului direct pe aparat.
Maner confortabil
Filtru de apăCresterea duratei de viata pentru dispozitivul de curatare de inalta presiune
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (MPa/bar)
|max. 11 / max. 110
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|241 x 280 x 782
Scope of supply
- Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
- Detergent: Șampon auto (gata de utilizare) RM 562, 0.5 l
- Pistol de presiune ridicată: Quick Connect Standard
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Duza pentru spumă
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.