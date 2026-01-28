Aparat de spalat cu presiune K 2 Car

Aparatul K 2 cu roți îndepărtează murdăria ușoară și asigură curățenia în jurul casei. Setul auto este ideal pentru curățarea eficientă a vehiculelor.

Aparatul de spălat cu presiune „K 2 Car” este potrivit pentru murdărie ușoară și pentru utilizarea ocazională în jurul casei. De ex. biciclete, mobilier de grădină și unelte de grădină. Setul auto este ideal pentru curățarea eficientă a vehiculelor. Include o perie de spălare pentru îndepărtarea stratului gri de murdarie, duza de spumare și 500 ml de șampon auto. Alte caracteristici ale dispozitivului: pistol de pulverizare, furtun de presiune cu lungime de 4 m, lance de pulverizare, lance cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei persistente și filtru de apă.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 Car: Depozitare optimă
Depozitare optimă
Cârligele mari pentru accesorii permit depozitarea ordonată a furtunului și a cablului direct pe aparat.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Car: Maner confortabil
Maner confortabil
Aparat de spalat cu presiune K 2 Car: Filtru de apă
Filtru de apă
Cresterea duratei de viata pentru dispozitivul de curatare de inalta presiune

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (MPa/bar) max. 11 / max. 110
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,8
Greutate cu ambalaj (kg) 7,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 241 x 280 x 782

Scope of supply

  • Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
  • Detergent: Șampon auto (gata de utilizare) RM 562, 0.5 l
  • Pistol de presiune ridicată: Quick Connect Standard
  • Lance cu 1 poziție
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 4 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Duza pentru spumă
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 2 Car
Aparat de spalat cu presiune K 2 Car
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
Accesorii
Detergenti
