Минимойка высокого давления K 5 Power Control Home *EU
Для уборки с максимальным контролем: аппарат высокого давления K 5 Power Control с мобильным помощником в приложении, пистолетом G 160 Q Power Control, струйной трубкой Vario Power и системой Plug ’n’ Clean, включая Home Kit с очистителем поверхности Т 5.
Для удобной уборки с полным контролем: аппарат высокого давления K 5 Power Control можно эксплуатировать в сочетании с приложением Kärcher Home & Garden, включающим мобильного помощника, предлагающего пользователю оптимальные режимы для чистки различных поверхностей и предметов. Необходимое давление легко устанавливается вручную поворотом струйной трубки Vario Power. Кроме того, приложение содержит инструкции по сборке аппарата, его техническому обслуживанию и уходу за ним, а также обеспечивает связь с сервисным порталом Kärcher. К числу других элементов оснащения аппарата относятся пистолет G 160 Q Power Control, грязевая фреза, включая Home Kit комплект с очистителем поверхности Т 5 и 1 литр моющего средства для камня 3-в-1. Еще одним преимуществом аппарата является система Plug ’n’ Clean для быстрой и удобной замены чистящих средств, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка для легкого перемещения аппарата и его компактного хранения, система Quick Connect для быстрого присоединения шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его быстрого отсоединения. Предусмотрена также возможность «запарковать» аппарат для быстрого возобновления работы после недолгого перерыва.
Особенности и преимущества
Приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ CleanИнновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher. Для быстрого и удобного применения химии. Моющие средства Kärcher повышают эффективность, защищают поверхность и ухаживают за ней.
Телескопическая ручка из высококачественного алюминия
- Возможность адаптации к росту пользователя.
- Телескопическая трубка выдвигается на необходимую высоту.
- Ручка полностью убирается в корпус аппарата для его хранения с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,95
|Вес (с упаковкой) (кг)
|19,079
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Видео