Минимойка высокого давления K 5 Power Control Home *EU

Для уборки с максимальным контролем: аппарат высокого давления K 5 Power Control с мобильным помощником в приложении, пистолетом G 160 Q Power Control, струйной трубкой Vario Power и системой Plug ’n’ Clean, включая Home Kit с очистителем поверхности Т 5.

Для удобной уборки с полным контролем: аппарат высокого давления K 5 Power Control можно эксплуатировать в сочетании с приложением Kärcher Home & Garden, включающим мобильного помощника, предлагающего пользователю оптимальные режимы для чистки различных поверхностей и предметов. Необходимое давление легко устанавливается вручную поворотом струйной трубки Vario Power. Кроме того, приложение содержит инструкции по сборке аппарата, его техническому обслуживанию и уходу за ним, а также обеспечивает связь с сервисным порталом Kärcher. К числу других элементов оснащения аппарата относятся пистолет G 160 Q Power Control, грязевая фреза, включая Home Kit комплект с очистителем поверхности Т 5 и 1 литр моющего средства для камня 3-в-1. Еще одним преимуществом аппарата является система Plug ’n’ Clean для быстрой и удобной замены чистящих средств, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка для легкого перемещения аппарата и его компактного хранения, система Quick Connect для быстрого присоединения шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его быстрого отсоединения. Предусмотрена также возможность «запарковать» аппарат для быстрого возобновления работы после недолгого перерыва.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Home *EU: Приложение Home & Garden
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Home *EU: Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Home *EU: Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
Инновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher. Для быстрого и удобного применения химии. Моющие средства Kärcher повышают эффективность, защищают поверхность и ухаживают за ней.
Телескопическая ручка из высококачественного алюминия
  • Возможность адаптации к росту пользователя.
  • Телескопическая трубка выдвигается на необходимую высоту.
  • Ручка полностью убирается в корпус аппарата для его хранения с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,95
Вес (с упаковкой) (кг) 19,079
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
