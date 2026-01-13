Мойка высокого давления K 2 Premium Power Control от Kärcher позволяет добиться еще лучших результатов очистки с помощью приложения Kärcher Home & Garden. В приложении вы можете воспользоваться помощью консультанта, который поддерживает пользователей практическими советами и рекомендациями по очистке. Приложение также предлагает полный набор услуг, включая информацию об устройстве, приложении и сервисном портале Kärcher. Мойка высокого давления оснащена пистолетом-распылителем высокого давления и 2 распылительными шлангами Quick Connect. Уровень давления можно регулировать непосредственно с помощью форсунки Click Vario Power, что дает вам максимальный контроль над каждой операцией очистки. Устройство также имеет регулируемую по высоте телескопическую ручку для удобной транспортировки и хранения, съемный резервуар для моющего средства, который удобно заполнять, практичные держатели для принадлежностей, пистолет-распылитель высокого давления и шнур питания. Мойка высокого давления K 2 Premium Power Control идеально подходит для мытья, например, велосипедов, мотоциклов, садовых инструментов и садовой мебели.