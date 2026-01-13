Минимойка высокого давления K 2 Premium Power Control
Мойка высокого давления K 2 Premium Power Control с резервуаром для моющего средства для небольших загрязнений. С консультантом по применению через приложение, которое дает практические советы для еще более эффективных результатов очистки.
Мойка высокого давления K 2 Premium Power Control от Kärcher позволяет добиться еще лучших результатов очистки с помощью приложения Kärcher Home & Garden. В приложении вы можете воспользоваться помощью консультанта, который поддерживает пользователей практическими советами и рекомендациями по очистке. Приложение также предлагает полный набор услуг, включая информацию об устройстве, приложении и сервисном портале Kärcher. Мойка высокого давления оснащена пистолетом-распылителем высокого давления и 2 распылительными шлангами Quick Connect. Уровень давления можно регулировать непосредственно с помощью форсунки Click Vario Power, что дает вам максимальный контроль над каждой операцией очистки. Устройство также имеет регулируемую по высоте телескопическую ручку для удобной транспортировки и хранения, съемный резервуар для моющего средства, который удобно заполнять, практичные держатели для принадлежностей, пистолет-распылитель высокого давления и шнур питания. Мойка высокого давления K 2 Premium Power Control идеально подходит для мытья, например, велосипедов, мотоциклов, садовых инструментов и садовой мебели.
Особенности и преимущества
Приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Пистолет и распылитель с функцией Quick ConnectПросто вставьте и поверните - доступны две разные распылительные трубки. Оптимальная настройка давления: выбор 3 уровней давления, а также уровень моющего средства. Простое управление: символы на распылительных трубках отображают настройки.
Регулируемая по высоте телескопическая ручкаВыдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Полностью выдвижная для оптимального хранения.
Встроеный бак для моющего средства
- Чисто и удобно: емкость для моющего средства снимается для наполнения.
- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,111
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Распылительная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 7 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Бак
- Телескопическая ручка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео