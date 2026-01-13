Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium Power Control
K 2 Premium Power Control apart de spalat cu presiune cu rezervor de detergent pentru murdărie ușoară. Cu sfaturi utile de curățare prin intermediul aplicației.
Aparatul de spălat cu presiune Kärcher K 2 Premium Power Control obține rezultate de curățare și mai bune cu aplicația Kärcher Home & Garden. Aplicația conține informatii utile care ajuta utilizatorul cu sfaturi practice și trucuri pentru fiecare sarcină de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, informații despre dispozitiv și portalul Kärcher Service. Dispozitivul este echipat cu un pistol de înaltă presiune și doua lanci de pulverizare cu adaptor Quick Connect. Nivelul de presiune poate fi setat direct pe lancea de pulverizare Click Vario Power - pentru un control maxim în fiecare sarcină de curățare. Dispozitivul este, de asemenea, echipat cu un mâner telescopic reglabil pe înălțime pentru transport și depozitare confortabilă, un rezervor detergent detașabil pentru umplere, precum și locuri practice pentru accesorii. K 2 Premium Power Control este perfect pentru curățarea bicicletelor, uneltelor de grădină sau a mobilierului de grădină, de exemplu.
Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol de pulverizare și lance de pulverizare cu Quick ConnectIntroduceți lancea și răsuciți - contine două lanci de pulverizare diferite. Setarea optimă a presiunii: 3 niveluri de presiune, precum și modul detergent. Control ușor: simbolurile de pe lance de pulverizare afișează setările.
Mâner telescopic reglabil pe înălțimeMâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară. Complet retractabil pentru depozitare optimă.
Rezervor pentru detergent
- Curat și confortabil: rezervorul pentru detergent poate fi îndepărtat pentru umplere.
- Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
- Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance Click Vario Power
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 7 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Rezervor
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat