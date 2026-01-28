Благодаря встроенному Bluetooth аппарат высокого давления K 5 Premium Smart Control Flex может быть подключен к приложению Kärcher Home & Garden. Это означает, что пользователь получает оптимальную поддержку через смартфон во многих ситуациях и для многих задач по уборке – и может достигать еще более эффективных результатов. Приложение предоставляет множество полезных функций, таких как консультант по применению с полезными советами и рекомендациями, инструкции по сборке, инструкции по техническому обслуживанию и уходу, а также портал Kärcher Service. Устройство также имеет режим «Boost» для дополнительной мощности, пистолет G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем и распылительную насадку 3-в-1 Multi Jet. Давление устанавливается либо на самом пистолете, либо передается из приложения на пистолет с помощью консультанта по применению. На ЖК-дисплее можно проверить установленный уровень давления. Другие детали оборудования включают систему моющих средств Plug 'n' Clean, шланг высокого давления PremiumFlex, алюминиевую телескопическую ручку, систему Quick Connect для быстрого подключения и отключения шланга высокого давления к устройству и пистолету, а также парковочное положение для обеспечения постоянного доступа к аксессуарам.