Datorită Bluetooth-ului integrat, aparatul de spălat sub presiune K 5 Premium Smart Control Flex poate fi conectat la aplicația Kärcher Home & Garden. Astfel, utilizatorul beneficiază de suport optim prin smartphone în multe situații de curățare și pentru diverse sarcini, având rezultate de curățare mai eficiente. Aplicația oferă multe funcții utile, cum ar fi consultantul aplicației cu sfaturi și trucuri utile, instrucțiuni de montaj, întreținere și îngrijire, precum și portalul de service Kärcher. Aparatul dispune și de un mod de impuls pentru un plus de putere, un pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control cu ecran LCD și lance de pulverizare 3-in-1 Multi Jet. Presiunea se setează fie pe pistolul de pulverizare, fie este transferată de la aplicație la pistol cu ajutorul consultantului aplicației. Ecranul LCD poate fi folosit pentru a verifica ce nivel de presiune este setat. Alte detalii ale echipamentului includ sistemul de detergent Plug 'n' Clean, furtunul PremiumFlex de înaltă presiune, mânerul telescopic din aluminiu, sistemul Quick Connect pentru conectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune la aparat și pistol, precum și o poziție de parcare pentru a avea accesoriile ușor accesibile în orice moment.