Минимойка высокого давления K 3 Premium Power Control

Премиум версия K 3 Power Control также оснащена барабаном для сматывания шланга. С консультантом по применению через приложение, которое дает практические советы для еще более эффективных результатов очистки.

Практичный мобильный помощник, входящий в приложение Kärcher Home & Garden, позволяет любому владельцу аппарата высокого давления K 3 Premium Power Control стать экспертом в деле наведения чистоты. Приложение содержит также важные сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Подходящее давление легко устанавливается при помощи входящей в комплект поставки струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 120 Q Power Control, что гарантирует оптимальную очистку любой поверхности. Переход от чистки высоким давлением к нанесению чистящего средства не требует замены струйной трубки. Удобная работа с чистящими средствами обеспечивается встроенным бачком. Кроме того, аппарат K 3 Premium Power Control впечатляет барабаном для смотки шланга, телескопической ручкой, выдвигаемой для его удобного перемещения на колесах и задвигаемой для хранения с экономией места, держателями для принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, повышающей устойчивость аппарата и используемой в качестве второй ручки при его укладке на хранение или в багажник автомобиля.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 3 Premium Power Control: Приложение Home & Garden
Приложение Home & Garden
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Минимойка высокого давления K 3 Premium Power Control: Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Минимойка высокого давления K 3 Premium Power Control: Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Встроеный бак для моющего средства
  • Чисто и удобно: емкость для моющего средства снимается для наполнения.
  • Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
  • Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,615
Вес (с упаковкой) (кг) 7,874
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 340 x 281 x 677

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: Пистолет G 120 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 7 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Бак
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 3 Premium Power Control
Минимойка высокого давления K 3 Premium Power Control
Минимойка высокого давления K 3 Premium Power Control

Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова