Минимойка высокого давления K 3 Premium Power Control
Премиум версия K 3 Power Control также оснащена барабаном для сматывания шланга. С консультантом по применению через приложение, которое дает практические советы для еще более эффективных результатов очистки.
Практичный мобильный помощник, входящий в приложение Kärcher Home & Garden, позволяет любому владельцу аппарата высокого давления K 3 Premium Power Control стать экспертом в деле наведения чистоты. Приложение содержит также важные сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Подходящее давление легко устанавливается при помощи входящей в комплект поставки струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 120 Q Power Control, что гарантирует оптимальную очистку любой поверхности. Переход от чистки высоким давлением к нанесению чистящего средства не требует замены струйной трубки. Удобная работа с чистящими средствами обеспечивается встроенным бачком. Кроме того, аппарат K 3 Premium Power Control впечатляет барабаном для смотки шланга, телескопической ручкой, выдвигаемой для его удобного перемещения на колесах и задвигаемой для хранения с экономией места, держателями для принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, повышающей устойчивость аппарата и используемой в качестве второй ручки при его укладке на хранение или в багажник автомобиля.
Особенности и преимущества
Приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Барабан для сматывания шланга и комфортного храненияШланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Встроеный бак для моющего средства
- Чисто и удобно: емкость для моющего средства снимается для наполнения.
- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,615
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,874
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|340 x 281 x 677
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 120 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 7 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Бак
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров