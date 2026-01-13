Aparat de spalat cu presiune K 3 Premium Power Control
Versiunea premium a aparatului de spălat cu presiune K 3 Power Control include și un tambur de furtun. Prin intermediul aplicației putem obtine rezultate de curățare mai eficiente.
Așa arată curățarea modernă cu înaltă presiune: aplicația Home & Garden ajuta utilizatorul cu sfaturi practice despre fiecare situație de curățare - pentru rezultate mai bune cu aparatul de spălat cu presiune K 3 Premium Power Control. Aplicația oferă, de asemenea, un serviciu cuprinzător, care include: informații despre dispozitiv, aplicații și portalul Service Kärcher. O altă caracteristică practică: presiunea poate fi setată direct pe pistolul de pulverizare și verificată pe afișajul pistolului de pulverizare G 120 Q Power Control. Acest lucru asigură utilizarea presiunii ideale pentru fiecare suprafață. Trecerea de la presiune înaltă la modul detergent se poate face fără schimbarea lancei de pulverizare - iar detergentul poate fi aplicat rapid și confortabil din rezervorul de detergent integrat. K 3 Premium Power Control de la Kärcher impresionează cu: un tambur pentru furtun pentru o manipulare confortabilă, un mâner telescopic extensibil pentru transport și depozitare convenabila, un suport pentru o mai mare stabilitate, suport pentru accesorii, pistol și furtun de înaltă presiune si sistem de conectare rapidă.
Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizareSetarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilăFurtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Rezervor pentru detergent
- Curat și confortabil: rezervorul pentru detergent poate fi îndepărtat pentru umplere.
- Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
- Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|340 x 281 x 677
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q Power Control
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 7 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Rezervor
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.