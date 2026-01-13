Așa arată curățarea modernă cu înaltă presiune: aplicația Home & Garden ajuta utilizatorul cu sfaturi practice despre fiecare situație de curățare - pentru rezultate mai bune cu aparatul de spălat cu presiune K 3 Premium Power Control. Aplicația oferă, de asemenea, un serviciu cuprinzător, care include: informații despre dispozitiv, aplicații și portalul Service Kärcher. O altă caracteristică practică: presiunea poate fi setată direct pe pistolul de pulverizare și verificată pe afișajul pistolului de pulverizare G 120 Q Power Control. Acest lucru asigură utilizarea presiunii ideale pentru fiecare suprafață. Trecerea de la presiune înaltă la modul detergent se poate face fără schimbarea lancei de pulverizare - iar detergentul poate fi aplicat rapid și confortabil din rezervorul de detergent integrat. K 3 Premium Power Control de la Kärcher impresionează cu: un tambur pentru furtun pentru o manipulare confortabilă, un mâner telescopic extensibil pentru transport și depozitare convenabila, un suport pentru o mai mare stabilitate, suport pentru accesorii, pistol și furtun de înaltă presiune si sistem de conectare rapidă.