Минимойка высокого давления K 7 Premium Smart Control Home

K 7 Premium Smart Control Home: Аппарат высокого давления с подключением к мобильному приложению через Bluetooth-соединение, мобильным консультантом. Режим Boost для удаления сверхсложных загрязнений, барабан для шланга, пистолет Smart Control, а также комплект Home Kit (включая очиститель поверхности Т 7).

K 7 Premium Smart Control Home: Аппарат высокого давления с подключением к мобильному приложению через Bluetooth-соединение. Мобильный консультант поможет в первоначальной сборке аппарата. Также подскажет, как правильно и эффективно мыть и очищать те или иные поверхности или объекты. Помощь в выборе аксессуаров и расходников. Турборежим Boost увеличивает ударную мощность - точечная струя для удаления самых сложных загрязнений (на 30 сек). В комплект включен новый функциональный пистолет Smart Control с ЖК дисплеем, позволяющим регулировать и настраивать желаемое давление и мощность. Струйная трубка Multi Jet 3 в 1: подача моющего средства, основная смывочная струя и ротационная грязевая фрез. Комплект Home Kit включает в себя очиститель поверхностей Т 7 и 1 литр моющего средства 3-в-1 для очистки камня. Аппарат также оснащён удобным барабаном для сматывания шланга, позволяющим хранить его без повреждений. Выдвигаемая телескопическая трубка и большие колёса добавляют мобильности

Особенности и преимущества
Подключается к приложению Home & Garden через Bluetooth
  • С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
  • Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
  • Мобильное приложение через Bluetooth задаёт и настраивает оптимальное давление на аппарате
Boost режим для удаления сверсложных загрязнений
  • Турборежим Boost увеличивает ударное давление и сокращает время уборки
  • Мощнейшая точечная очистка и удаление сложных, налипших загрязнений
Пистолет Smart Control и струйная трубка Multi Jet 3-в-1
  • Пистолет Smart Control с жидкокристаллическим дисплеем и кнопками + - для плавной регулировки давления и дозировки моющего средства
  • С помощью вращения струйной трубки Multi Jet 3-в-1 можно выбирать 3 вида струи для решения различных задач
  • Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
  • Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
  • Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
  • Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,86
Вес (с упаковкой) (кг) 25,746
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 459 x 330 x 666

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пистолет высокого давления: Q 180 Q Smart Control
  • Многофункциональная струйная трубка 3-в-1
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Подключение через Bluetooth
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
Минимойка высокого давления K 7 Premium Smart Control Home
Минимойка высокого давления K 7 Premium Smart Control Home
Минимойка высокого давления K 7 Premium Smart Control Home

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова