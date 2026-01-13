Минимойка высокого давления K 5 Compact Home

Минимойка Karcher K5 Compact Home с мотором с водяным охлаждением легко хранить и транспортировать. Мойка высокого давления включает Home Kit с очистителем поверхности T 350, и очистителем для камней и фасадов.

Минимойка высокого давления Karcher K 5 Compact Home идеально подходит для периодического использования на умеренной грязи вокруг дома. От велосипедов и автомобилей до каменных стен, мойка высокого давления обеспечивает превосходные результаты благодаря мощному двигателю с водяным охлаждением. Домашний комплект с очистителем для камня и фасада 3-в-1 (1 л) и очистителем поверхности T 350 обеспечивает эффективную очистку плоских поверхностей и защищает от брызгов грязи. Кроме того, устройство оснащено 8-метровым шлангом высокого давления и пистолетом с Quick Connect. На VPS (распылительной трубе Vario Power) давление можно легко отрегулировать в зависимости от поверхности и установить на подходящем уровне. А фильтр для воды защищает насос от частиц грязи.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Compact Home: Концепция хранения шлангов
Концепция хранения шлангов
Шланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.
Минимойка высокого давления K 5 Compact Home: Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность
Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Минимойка высокого давления K 5 Compact Home: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
  • Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12
Вес (с упаковкой) (кг) 18,237
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 354 x 308 x 520

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
