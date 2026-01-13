Минимойка высокого давления Karcher K 5 Compact Home идеально подходит для периодического использования на умеренной грязи вокруг дома. От велосипедов и автомобилей до каменных стен, мойка высокого давления обеспечивает превосходные результаты благодаря мощному двигателю с водяным охлаждением. Домашний комплект с очистителем для камня и фасада 3-в-1 (1 л) и очистителем поверхности T 350 обеспечивает эффективную очистку плоских поверхностей и защищает от брызгов грязи. Кроме того, устройство оснащено 8-метровым шлангом высокого давления и пистолетом с Quick Connect. На VPS (распылительной трубе Vario Power) давление можно легко отрегулировать в зависимости от поверхности и установить на подходящем уровне. А фильтр для воды защищает насос от частиц грязи.