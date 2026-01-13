Минимойка высокого давления K 5 Compact Home
Минимойка Karcher K5 Compact Home с мотором с водяным охлаждением легко хранить и транспортировать. Мойка высокого давления включает Home Kit с очистителем поверхности T 350, и очистителем для камней и фасадов.
Минимойка высокого давления Karcher K 5 Compact Home идеально подходит для периодического использования на умеренной грязи вокруг дома. От велосипедов и автомобилей до каменных стен, мойка высокого давления обеспечивает превосходные результаты благодаря мощному двигателю с водяным охлаждением. Домашний комплект с очистителем для камня и фасада 3-в-1 (1 л) и очистителем поверхности T 350 обеспечивает эффективную очистку плоских поверхностей и защищает от брызгов грязи. Кроме того, устройство оснащено 8-метровым шлангом высокого давления и пистолетом с Quick Connect. На VPS (распылительной трубе Vario Power) давление можно легко отрегулировать в зависимости от поверхности и установить на подходящем уровне. А фильтр для воды защищает насос от частиц грязи.
Особенности и преимущества
Концепция хранения шланговШланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительностьДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Хранение аксессуаров на аппарате
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
- Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|18,237
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Видео