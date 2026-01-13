Aparatul de spălat cu presiune K 5 Compact Home este ideal pentru utilizarea ocazională pentru murdăria moderată din jurul casei. De la biciclete până la pereți de piatră sau SUV-uri, curățitorul cu presiune asigură rezultate excepționale datorită motorului puternic răcit cu apă. Kit-ul Home cu detergent 3 in 1 de 1l, pentru suprafețe din piatră și fațade. Dispozitivul T 350 asigură o curățare fără a stropi utilizatorul și eficiență ridicată pe suprafețele plane. În plus, dispozitivul are un furtun de înaltă presiune de 8 m și un pistol cu conectare rapidă. Pe lancea VPS (Vario Power Spray), presiunea poate fi ajustată rapid în funcție de suprafață și setată la un nivel potrivit. Și un filtru de apă ce protejează pompa de particulele de murdărie.