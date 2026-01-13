Aparat de spalat cu presiune K 5 Compact Home
K 5 Compact Home cu motor răcit cu apă este ușor de transportat. Aparatul de spălat cu presiune include Kit-ul Home cu T 350, pentru curațarea suprafețelor din piatră și pentru fațade.
Aparatul de spălat cu presiune K 5 Compact Home este ideal pentru utilizarea ocazională pentru murdăria moderată din jurul casei. De la biciclete până la pereți de piatră sau SUV-uri, curățitorul cu presiune asigură rezultate excepționale datorită motorului puternic răcit cu apă. Kit-ul Home cu detergent 3 in 1 de 1l, pentru suprafețe din piatră și fațade. Dispozitivul T 350 asigură o curățare fără a stropi utilizatorul și eficiență ridicată pe suprafețele plane. În plus, dispozitivul are un furtun de înaltă presiune de 8 m și un pistol cu conectare rapidă. Pe lancea VPS (Vario Power Spray), presiunea poate fi ajustată rapid în funcție de suprafață și setată la un nivel potrivit. Și un filtru de apă ce protejează pompa de particulele de murdărie.
Caracteristici si beneficii
Conceptul de stocare al furtunuluiFurtunul poate fi înfășurat, fixat în cu o curea elastică și îndepărtat repede pentru următoarea operație.
Răcire cu apă și performanțe remarcabileMotorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Sistem de admisie a detergentului
- Echipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|12
|Greutate cu ambalaj (kg)
|18,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Video