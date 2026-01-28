Минимойка высокого давления K 7 Premium

Особенности и преимущества
Струйная трубка Multi «4 в 1»
  • Множество возможностей чистки благодаря 4 различным насадкам в одной струйной трубке.
  • Не нужно менять трубку, что делает использование более удобным. Простая смена формы струи путем поворота головки струйной трубки.
Шланг высокого давления PremiumFlex
  • Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений.
  • Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
  • Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
  • Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
  • Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Прекрасный результат очистки
  • Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Эргономичная транспортировка
  • Телескопическая ручка с фиксатором обеспечивает простую, удобную и эргономичную транспортировку.
  • Колеса с мягкими вставками позволяют легко и без усилий перемещать аппарата.
  • Для легкого и эргономичного подъема аппарата имеется ручка для переноски.
Мобильное приложение Home & Garden
  • С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
  • Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
  • Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Элементы концепции устойчивого развития
  • Конструкция с использованием 30 % переработанного пластика¹⁾.
  • Снижение расхода воды до 80 % по сравнению с обычным садовым шлангом.²⁾
  • Экологичная упаковка, не менее чем на 80 % состоящая из макулатуры.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 18,832
Вес (с упаковкой) (кг) 25,108
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 465 x 354 x 750

¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей.

Scope of supply

  • Моющее средство: Универсальное чистящее средство RM 626, 1 л
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Струйная трубка Multi «4 в 1»
  • Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Снижение давления при удержании спускового крючка пистолета
  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Концепция моющего средства 2Way!Wash™
  • Регулировка моющего средства в пенообразователе
  • Телескопическая ручка
  • Интегрированная ручка для переноски
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Материал насоса: алюминиевая
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • 2 крючка для кабеля: с системой быстрой очистки фильтра
  • Колеса с мягкой поверхностью
Области применения
  • Террасы
  • Изгороди
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Легковые автомобили.
  • Дома на колесах
  • Велосипеды
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
