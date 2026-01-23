Минимойка высокого давления K 5 Basic

K 5 Basic - это модель бытовой минимойки среднего класса с водяным охлаждением двигателя. Предназначена для периодического использования и мойки умеренно грязных автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т.д. С телескопической ручкой.

Модель минимойки K 5 Basic с водяным охлаждением двигателя имеет телескопическую ручку, быстросъемную систему подключения пистолета, 8-метровый шланг высокого давления и водяной фильтр для защиты насоса. Давление в струйной трубке Vario Power (VPS) можно регулировать, просто поворачивая ее; а грязевая фреза, с вращающейся точечной струей, удаляет даже самую стойкую грязь. В итоге К 5 Basic является идеальным аппаратом для умеренно грязных автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т.д.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Basic: Прекрасный результат очистки
Прекрасный результат очистки
Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
Минимойка высокого давления K 5 Basic: Рукоятка
Рукоятка
Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
Минимойка высокого давления K 5 Basic: Большие колеса
Большие колеса
Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,5
Вес (с упаковкой) (кг) 15
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 341 x 325 x 867

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
Принадлежности
