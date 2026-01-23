Aparat de spalat cu presiune K 5 Basic

K5 este un curățitor cu presiune ce deține motor răcit cu apă, acesta este potrivit pentru înlăturarea ocazională a murdăriei de nivel moderat, de exemplu de pe vehicule mari, pereți din piatră sau biciclete.

Curățitorul K 5 pentru murăria moderată este ideal pentru curățarea vehiculelor mari, pereților din piatră sau a bicicletelor. Curățitorul cu apă sub presiune deține un motor răcit cu apă de putere impunătoare; un pistol cu sistem de conectare rapidă și un furtun de înaltă presiune cu lungimea de 8 m. Setul include lance de pulverizare Vario Power (VPS) pentru ajustarea corespunzătoare a presiunii și curățarea moderată a suprafețelor sensibile și un duză cu jet rotativ pentru curățarea murdăriei persistente. Filtrul de apă integrat protejează pompa de particulele de murdărie.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 5 Basic: Performanțe excepționale
Performanțe excepționale
Aparat de spalat cu presiune K 5 Basic: Mâner
Mâner
Aparat de spalat cu presiune K 5 Basic: Roți mari
Roți mari

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Debit transportat (l/h) max. 500
Capacitate pe suprafață (m²/h) 40
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 2,1
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 11,5
Greutate cu ambalaj (kg) 15
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 341 x 325 x 867

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: Quick Connect Standard
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 8 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Mâner telescopic
  • Motor răcit cu apă
  • Filtru fin de apă integrat
  • Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Aparat de spalat cu presiune K 5 Basic
Aparat de spalat cu presiune K 5 Basic
Aparat de spalat cu presiune K 5 Basic
Aparat de spalat cu presiune K 5 Basic
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
  • Trepte exterioare
  • Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
  • Grădină și ziduri de piatră
Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova