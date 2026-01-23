Aparat de spalat cu presiune K 5 Basic
K5 este un curățitor cu presiune ce deține motor răcit cu apă, acesta este potrivit pentru înlăturarea ocazională a murdăriei de nivel moderat, de exemplu de pe vehicule mari, pereți din piatră sau biciclete.
Curățitorul K 5 pentru murăria moderată este ideal pentru curățarea vehiculelor mari, pereților din piatră sau a bicicletelor. Curățitorul cu apă sub presiune deține un motor răcit cu apă de putere impunătoare; un pistol cu sistem de conectare rapidă și un furtun de înaltă presiune cu lungimea de 8 m. Setul include lance de pulverizare Vario Power (VPS) pentru ajustarea corespunzătoare a presiunii și curățarea moderată a suprafețelor sensibile și un duză cu jet rotativ pentru curățarea murdăriei persistente. Filtrul de apă integrat protejează pompa de particulele de murdărie.
Caracteristici si beneficii
Performanțe excepționale
Mâner
Roți mari
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|11,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|15
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|341 x 325 x 867
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: Quick Connect Standard
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Trepte exterioare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Grădină și ziduri de piatră