Минимойка высокого давления K 4 WCM Premium
Мощная очистка: K 4 WCM Premium с двигателем с водяным охлаждением идеально подходит для умеренного загрязнения террас, садовой мебели и транспортных средств. В комплекте катушка для шланга.
K 4 WCM Premium впечатляет мощным двигателем с водяным охлаждением, который отличается долгим сроком службы. Мойка высокого давления с 6-метровым шлангом высокого давления предназначена для периодического использования и умеренного загрязнения. Благодаря струйной трубке Vario Power (VPS) и грязеструйному аппарату террасы, садовая мебель и транспортные средства могут очищаться по мере необходимости. Давление воды можно точно отрегулировать для конкретного очищаемого объекта, просто повернув VPS. Кроме того, грязеуловитель с вращающейся форсункой обеспечивает успешную очистку без каких-либо компромиссов даже при стойкой грязи. Благодаря встроенной катушке для шланга хранение шланга высокого давления упрощается, а все остальные аксессуары также можно хранить непосредственно на устройстве. Встроенный водяной фильтр надежно защищает насос от частиц грязи.
Особенности и преимущества
Прекрасный результат очисткиДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Удобная катушка для шланга для эффективного применения.Аккуратное и компактное хранение: практичная катушка для шланга обеспечивает оптимальную защиту и легкий доступ к шлангу высокого давления. Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваУдобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,956
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,074
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 389 x 901
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Наружные лестницы
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды