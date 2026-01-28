Минимойка высокого давления K 2 Compact Home *EU
Мойка высокого давления «K2 Compact Home» для небольших помещений и легких загрязнений, которую легко хранить и транспортировать, включает домашний комплект с очистителем поверхностей T 1 и «Патио и палуба».
В дополнение к компактным размерам, облегчающим обращение, высокая производительность «K2 Compact Home» делает его особенно привлекательной покупкой. Оптимальные размеры мойки высокого давления обеспечивают максимальную мобильность и минимальную занимаемую площадь при хранении. Домашний комплект включает очиститель поверхностей T 1 для эффективной очистки больших поверхностей без разбрызгивания в доме, а также моющее средство «Патио и палуба» (500 мл). Другие особенности включают распылитель, 4-метровый шланг высокого давления, одинарную струйную трубку, грязеуловитель с вращающейся форсункой для удаления стойких загрязнений, а также водяной фильтр, надежно защищающий насос от попадания мелких частиц грязи.
Особенности и преимущества
Хранение шланга на корпусе аппаратаШланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Удобное положение в рукеАппарат легко транспортировать. Ручка, облегчающая переноску аппарата, на время работы или хранения убирается в его корпус.
Easy Connect - простое подключениеШланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Хранение аксессуаров на аппарате
- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,74
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|180 x 219 x 389
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Устройство для очистки поверхностей T-Racer, чистящее средство Patio & Deck, 0,5 л
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Телескопическая ручка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.