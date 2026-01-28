В дополнение к компактным размерам, облегчающим обращение, высокая производительность «K2 Compact Home» делает его особенно привлекательной покупкой. Оптимальные размеры мойки высокого давления обеспечивают максимальную мобильность и минимальную занимаемую площадь при хранении. Домашний комплект включает очиститель поверхностей T 1 для эффективной очистки больших поверхностей без разбрызгивания в доме, а также моющее средство «Патио и палуба» (500 мл). Другие особенности включают распылитель, 4-метровый шланг высокого давления, одинарную струйную трубку, грязеуловитель с вращающейся форсункой для удаления стойких загрязнений, а также водяной фильтр, надежно защищающий насос от попадания мелких частиц грязи.