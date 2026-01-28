Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Home *EU

Aparatul de spalat cu presiune Karcher K 2 Compact Home este ideal pentru îndepărtarea murdăriei normale, ușor de depozitat și transportat și include un Kit Home cu agent de curățare a teraselor "Patio & Deck" si accesoriul T 150

Aparatul de spalat cu presiune Karcher K 2 Compact Home este compact și puternic. Dimensiunile compacte ale acestui dispozitiv de curățare cu presiune asigură mobilitate excelentă și spațiu de depozitare. Kit Home include accesoriul T 150 pentru curățarea eficienta si fără stropi a suprafețelor mari din jurul casei, precum și agentul de curățare Patio & Deck la 500 ml. Pachetul include pistol de declanșare, furtun de presiune de 4 m, lance de pulverizare, lance cu duza rotativa pentru îndepărtarea murdăriei încăpățânate și un filtru de apă care protejează pompa împotriva pătrunderii particulelor de murdărie.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Home *EU: Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Home *EU: Mâner ergonomic
Mâner ergonomic
Dispozitivul este ușor de transportat. Când mânerul de transport nu este necesar, acesta se poate strange.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Home *EU: Easy Connect
Easy Connect
Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
  • Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,7
Greutate cu ambalaj (kg) 6,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 180 x 219 x 389

Scope of supply

  • Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance cu 1 poziție
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 4 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Aspirare
  • Mâner telescopic
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Home *EU
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Home *EU

Video

Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
