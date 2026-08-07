Комплект круглых щеток

Две черные и две желтые круглые щетки для разных мест применения. Прекрасно подходят для очистки швов, угловых участков и других труднодоступных мест.

Комплект состоит из двух черных и двух желтых круглых щеток для использования в различных местах дома. Например, один цвет может использоваться в ванной комнате, а другой - для уборки на кухне. Прочная щетина позволяет очистить практически любую твердую поверхность.

Особенности и преимущества
Два разных цвета (черный и желтый)
  • Гигиенические работы в различных областях использования (санитарные зоны, кухня, фурнитура и т. д.).
Высокое качество материала щетинок
  • Удаления стойких загрязнений
  • Длительный срок службы благодаря более медленном износа щетины
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,046
Вес (с упаковкой) (кг) 0,068
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 40 x 26 x 26
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Для очистки водостоков
  • Смеситель для умывальника / раковины
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Краны
  • Туалетные комнаты
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова