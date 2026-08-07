Профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic

Очень компактный и удобный в эксплуатации: профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic с уникальной конструкцией "всё в одном боксе" и функцией VapoHydro, предназначенный для очистки и дезинфицирующей обработки без применения моющих средств.

Компактный, надежный, долговечный и простой в эксплуатации аппарат благодаря уникальной конструкции "всё в одном боксе". Пароочиститель SG 4/2 Classic впечатляет отличными результатами очистки, хорошим соотношением цена-производительность и максимальной эффективностью. Самый компактный профессиональный аппарат в своем классе, весящий лишь 7,5 кг, подготавливается к работе за 3 минуты и обеспечивает давление пара 4 бара, достаточное для тщательной очистки и дезинфицирующей обработки без применения каких-либо моющих средств. Он позволяет тщательно очищать прилавки, шкафы, кухонные плиты, керамическую плитку и многие другие поверхности и предметы, эффективно удаляя загрязнения даже из тонких щелей. Устранение особо стойких загрязнений (например, жировых) облегчается благодаря режиму VapoHydro, при работе с которым в струю пара примешивается горячая вода. Резервуар для воды можно снять и наполнить в любое время. Все входящие в комплект поставки принадлежности (паровой шланг, ручная насадка, точечное и мощное сопла, круглые и плоская щетки, паровой скребок и обтяжка из микроволокна) размещаются внутри бокса. В качестве опции предлагается также насадка для пола.

Особенности и преимущества
Профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic: Компактная конструкция «все в одном боксе»
Компактная конструкция «все в одном боксе»
Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью. Удобное и компактное хранение принадлежностей внутри корпуса аппарата. Возможность переноски одной рукой благодаря малому весу (7,5 кг).
Профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic: 2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
Удобный кнопочный переключатель для включения и выключения пароочистителя. Светодиодные индикаторы готовности к работе, недостатка воды и необходимости обслуживания.
Профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic: Функция VapoHydro
Функция VapoHydro
Комбинация пара и горячей воды для эффективной очистки. Легкое смывание отделяемой паром грязи. Повышает эффективность очистки при наличии особо стойких загрязнений.
Обширная комплектация
  • Многофункциональные принадлежности для очистки самых разнообразных поверхностей.
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей внутри корпуса аппарата.
  • Насадка для пола, для мойки окон и ухода за текстилем предлагаются в качестве опций.
Съемный резервуар для чистой воды
  • Резервуар для чистой воды можно заполнить в любое время.
  • Продолжительная непрерывная обработка паром или в режиме VapoHydro.
Быстрая подготовка к работе
  • Аппарат нагревается за 3 минуты с момента включения.
  • Конструкция бокса обеспечивает аккуратное хранение аксессуаров, которые всегда под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Емкость котла (л) 0,5
Емкость бака (л) 1,5
Давление пара (бар) макс. 4
Мощность нагревателя (Вт) 2250
Температура котла (°C) макс. 145
Длина кабеля (м) 5
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 7
Вес (с упаковкой) (кг) 9,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 460 x 298 x 265

Scope of supply

  • Ручная насадка с щеткой: 165 мм
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.5 м
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки
  • Сетчатая сумка для принадлежностей

Оснащение

  • Эргономичная ручка для переноски
  • Мощное сопло
  • Точечное сопло, длинное

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
  • Для уборки всех типов санитарных зон в туристических объектах
  • Для очистки рабочих поверхностей, раковин, вытяжек, кранов на кухне
  • Гигиеническая уборка и дезинфицирующая обработка без применения моющих средств
  • Для уборки в местах с большим скоплением людей, например, для очистки буфетов, витрин, прилавков
  • Для очистки умывальников, душевых кабин, ванн, окон и зеркал
  • Идеальное решение для кемпингов, апартаментов и круизных судов
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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