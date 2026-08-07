Профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic
Очень компактный и удобный в эксплуатации: профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic с уникальной конструкцией "всё в одном боксе" и функцией VapoHydro, предназначенный для очистки и дезинфицирующей обработки без применения моющих средств.
Компактный, надежный, долговечный и простой в эксплуатации аппарат благодаря уникальной конструкции "всё в одном боксе". Пароочиститель SG 4/2 Classic впечатляет отличными результатами очистки, хорошим соотношением цена-производительность и максимальной эффективностью. Самый компактный профессиональный аппарат в своем классе, весящий лишь 7,5 кг, подготавливается к работе за 3 минуты и обеспечивает давление пара 4 бара, достаточное для тщательной очистки и дезинфицирующей обработки без применения каких-либо моющих средств. Он позволяет тщательно очищать прилавки, шкафы, кухонные плиты, керамическую плитку и многие другие поверхности и предметы, эффективно удаляя загрязнения даже из тонких щелей. Устранение особо стойких загрязнений (например, жировых) облегчается благодаря режиму VapoHydro, при работе с которым в струю пара примешивается горячая вода. Резервуар для воды можно снять и наполнить в любое время. Все входящие в комплект поставки принадлежности (паровой шланг, ручная насадка, точечное и мощное сопла, круглые и плоская щетки, паровой скребок и обтяжка из микроволокна) размещаются внутри бокса. В качестве опции предлагается также насадка для пола.
Особенности и преимущества
Компактная конструкция «все в одном боксе»Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью. Удобное и компактное хранение принадлежностей внутри корпуса аппарата. Возможность переноски одной рукой благодаря малому весу (7,5 кг).
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.Удобный кнопочный переключатель для включения и выключения пароочистителя. Светодиодные индикаторы готовности к работе, недостатка воды и необходимости обслуживания.
Функция VapoHydroКомбинация пара и горячей воды для эффективной очистки. Легкое смывание отделяемой паром грязи. Повышает эффективность очистки при наличии особо стойких загрязнений.
Обширная комплектация
- Многофункциональные принадлежности для очистки самых разнообразных поверхностей.
- Удобное и компактное хранение принадлежностей внутри корпуса аппарата.
- Насадка для пола, для мойки окон и ухода за текстилем предлагаются в качестве опций.
Съемный резервуар для чистой воды
- Резервуар для чистой воды можно заполнить в любое время.
- Продолжительная непрерывная обработка паром или в режиме VapoHydro.
Быстрая подготовка к работе
- Аппарат нагревается за 3 минуты с момента включения.
- Конструкция бокса обеспечивает аккуратное хранение аксессуаров, которые всегда под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Емкость котла (л)
|0,5
|Емкость бака (л)
|1,5
|Давление пара (бар)
|макс. 4
|Мощность нагревателя (Вт)
|2250
|Температура котла (°C)
|макс. 145
|Длина кабеля (м)
|5
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|460 x 298 x 265
Scope of supply
- Ручная насадка с щеткой: 165 мм
- Паровой шланг с пистолетом: 2.5 м
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки
- Сетчатая сумка для принадлежностей
Оснащение
- Эргономичная ручка для переноски
- Мощное сопло
- Точечное сопло, длинное
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Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Для уборки всех типов санитарных зон в туристических объектах
- Для очистки рабочих поверхностей, раковин, вытяжек, кранов на кухне
- Гигиеническая уборка и дезинфицирующая обработка без применения моющих средств
- Для уборки в местах с большим скоплением людей, например, для очистки буфетов, витрин, прилавков
- Для очистки умывальников, душевых кабин, ванн, окон и зеркал
- Идеальное решение для кемпингов, апартаментов и круизных судов