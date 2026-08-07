Datorită designului unic al cutiei all-in-one, foarte compact, robust și durabil si foarte ușor de utilizat: SG 4/2 Classic aparat de curatat cu abur impresionează prin rezultate excelente de curățare, un raport preț / performanță foarte bun și eficiență maximă. Aparat ușor, cântărind doar 7,5 kilograme, este cel mai compact aparat profesional cu abur din clasa sa, gata de utilizare în doar 3 minute și cu presiunea aburului de 4 bari oferă rezerve mai mult decât suficiente pentru curățarea profundă și igienizarea fără utilizarea substanțelor chimice. Contoarele, echipamentele de distribuire, plăcile, plitele, cuptoarele și multe altele sunt curățate meticulos chiar în cea mai mică crăpătură – indiferent de nivelul de murdarie. În cazuri deosebite funcția Connectable VapoHydro ajută cu apă caldă și elimină în mod eficient murdaria grea și unsorile, rezervorul de apă poate fi îndepărtat și umplut în orice moment. Accesorii precum furtunul de abur, duza de mână, duza cu jet de punct, duza de alimentare, peria rotundă, peria plată, răzuitorul cu abur și capacul din microfibră sunt toate stocate direct în mașină - o duză de podea este, de asemenea, disponibilă ca opțiune