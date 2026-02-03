SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition не только отлично выглядит, но и обещает полную мощность очистки: выдающееся давление пара в 4,2 бара делает его лучшим пароочистителем в своем классе. Четырехступенчатая регулировка пара позволяет настроить поток пара по мере необходимости. Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет 99,999% вирусов¹⁾ и 99,99% всех распространенных бытовых бактерий¹⁾ с типичных твердых поверхностей в доме. Благодаря широкому ассортименту доступных аксессуаров он может идеально очищать гладкие поверхности, вытяжки, углы и щели. Входящий в комплект особо практичный паровой утюг ускоряет глажку на 50%. Функция VapoHydro дополнительно позволяет добавлять горячую воду, что облегчает удаление стойких загрязнений и их смывание. Гибкая насадка для пола EasyFix впечатляет эффективной ламельной технологией. С помощью системы на липучке салфетка для пола удобно крепится к насадке для пола без необходимости контакта с грязью. Резервуар для воды можно снимать и постоянно пополнять. Он также поставляется со встроенным отсеком для хранения кабеля, отсеком для хранения аксессуаров и парковочным положением для насадки для пола.