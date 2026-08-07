Set duze perii rotunde

Set de perii rotunde practice cu două perii negre și două galbene — perfect pentru utilizare în diferite zone.

Setul de perii rotunde conține două perii rotunde negre și două galbene. Perfect pentru utilizare în diferite zone. De exemplu, o culoare poate fi utilizată în baie, iar cealaltă pentru activitățile de curățare din bucătărie. Perii flexibili ai periei de aburi realizează practic fiecare sarcină în mod eficient și fără efort.

Caracteristici si beneficii
Două culori diferite (negru și galben)
  • Activități igienice în diferite zone de utilizare (zone sanitare, bucătărie, accesorii etc.).
Material de înaltă calitate al periilor
  • Îndepărtează ușor murdăria persistentă
  • Durată lungă de viață datorită uzurii mai lente a perilor.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 40 x 26 x 26
Domenii de intrebuintare
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Curaţarea scurgerilor
  • Chiuvetă
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
  • Fitinguri
  • WC
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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