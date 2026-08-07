Aniversarea a 90 de ani Kärcher: curățătorul cu abur SG 4/2 Classic Anniversary Edition în negru impresionează prin rezultate excelente de curățare, raport calitate-preț fantastic și eficiență ridicată. Designul unic „totul într-un singur loc” îl face robust și durabil. Cu o greutate de doar 7,5 kilograme, este cel mai compact curățător cu abur profesional din clasa sa, gata de utilizare în doar 3 minute și ușor de operat. Cu o presiune a aburului de 4 bari, mașina oferă rezerve suficiente pentru curățare și dezinfecție temeinică fără aditivi chimici. Suprafețe precum blaturi de lucru, sisteme de distribuție a băuturilor, plăci ceramice, plite și cuptoare rămân impecabil curate. Funcția VapoHydro comutabilă cu apă caldă este disponibilă pentru murdărie și grăsime deosebit de încăpățânată. Rezervorul de apă detașabil este ușor de reumplut. Gama extinsă de accesorii, inclusiv furtunul de abur, duza manuală, duza cu jet punctat, duza de putere, peria rotundă, peria plată, racletă de abur și husa din microfibră, sunt depozitate în mașină. O duză pentru podea este, de asemenea, disponibilă ca opțiune. Ediția aniversară include, de asemenea, un aburator de haine pentru a reîmprospăta șinetezi textilele, cum ar fi hainele și perdelele.