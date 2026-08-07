К 90-летию компании Kärcher: пароочиститель SG 4/2 Classic Anniversary Edition в стильном черном цвете сочетает в себе высокую экономичность, отличные результаты уборки и выгодное соотношение цены и качества. Уникальная конструкция "все в одном" делает аппарат прочным и долговечным. Вес всего 7,5 кг делает его самым компактным профессиональным пароочистителем в своем классе, готовым к работе всего за 3 минуты и предельно простым в эксплуатации. Рабочее давление 4 бара обеспечивает достаточный запас пара для глубокой очистки и дезинфекции без использования химии. Различные поверхности, такие как стойки, плитка, варочные панели, духовые шкафы и системы розлива, становятся безупречно чистыми. Для удаления особо стойких загрязнений, например жира, предусмотрена функция VapoHydro с подачей горячей воды. Съемный бак легко наполняется, а все необходимые аксессуары — ручной шланг, ручная насадка, точечная насадка, мощная насадка, круглая щетка, плоская щетка, паровой скребок и микроволоконная обтяжка — удобно размещаются прямо на корпусе аппарата. Дополнительно доступна насадка для пола (опционально). В юбилейной версии предусмотрен отпариватель, который позволяет быстро освежить и разгладить текстильные изделия, от одежды до штор.