Профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic Anniversary Edition
Компактный и простой в использовании: пароочиститель SG 4/2 Classic Anniversary Edition черного цвета с уникальным дизайном корпуса «все в одном» и функцией VapoHydro для очистки без использования химикатов.
К 90-летию компании Kärcher: пароочиститель SG 4/2 Classic Anniversary Edition в стильном черном цвете сочетает в себе высокую экономичность, отличные результаты уборки и выгодное соотношение цены и качества. Уникальная конструкция "все в одном" делает аппарат прочным и долговечным. Вес всего 7,5 кг делает его самым компактным профессиональным пароочистителем в своем классе, готовым к работе всего за 3 минуты и предельно простым в эксплуатации. Рабочее давление 4 бара обеспечивает достаточный запас пара для глубокой очистки и дезинфекции без использования химии. Различные поверхности, такие как стойки, плитка, варочные панели, духовые шкафы и системы розлива, становятся безупречно чистыми. Для удаления особо стойких загрязнений, например жира, предусмотрена функция VapoHydro с подачей горячей воды. Съемный бак легко наполняется, а все необходимые аксессуары — ручной шланг, ручная насадка, точечная насадка, мощная насадка, круглая щетка, плоская щетка, паровой скребок и микроволоконная обтяжка — удобно размещаются прямо на корпусе аппарата. Дополнительно доступна насадка для пола (опционально). В юбилейной версии предусмотрен отпариватель, который позволяет быстро освежить и разгладить текстильные изделия, от одежды до штор.
Особенности и преимущества
Компактная конструкция «все в одном боксе»Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью. Удобное и компактное хранение принадлежностей внутри корпуса аппарата. Возможность переноски одной рукой благодаря малому весу (7,5 кг).
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.Удобный кнопочный переключатель для включения и выключения пароочистителя. Светодиодные индикаторы готовности к работе, недостатка воды и необходимости обслуживания.
Функция VapoHydroКомбинация пара и горячей воды для эффективной очистки. Легкое смывание отделяемой паром грязи. Повышает эффективность очистки при наличии особо стойких загрязнений.
Обширная комплектация
- Многофункциональные принадлежности для очистки самых разнообразных поверхностей.
- Удобное и компактное хранение принадлежностей внутри корпуса аппарата.
- Насадка для пола, для мойки окон и ухода за текстилем предлагаются в качестве опций.
Съемный резервуар для чистой воды
- Резервуар для чистой воды можно заполнить в любое время.
- Продолжительная непрерывная обработка паром или в режиме VapoHydro.
Быстрая подготовка к работе
- Аппарат нагревается за 3 минуты с момента включения.
- Конструкция бокса обеспечивает аккуратное хранение аксессуаров, которые всегда под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Емкость котла (л)
|0,5
|Емкость бака (л)
|1,5
|Давление пара (бар)
|макс. 4
|Мощность нагревателя (Вт)
|2250
|Температура котла (°C)
|макс. 145
|Длина кабеля (м)
|5
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Черный
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|7,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,504
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|460 x 298 x 265
Scope of supply
- Ручная насадка с щеткой: 165 мм
- Паровой шланг с пистолетом: 2.5 м
- Отпариватель для одежды
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки
- Сетчатая сумка для принадлежностей
Оснащение
- Эргономичная ручка для переноски
- Мощное сопло
- Точечное сопло, длинное
Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Для уборки всех типов санитарных зон в туристических объектах
- Для очистки рабочих поверхностей, раковин, вытяжек, кранов на кухне
- Гигиеническая уборка и дезинфицирующая обработка без применения моющих средств
- Для уборки в местах с большим скоплением людей, например, для очистки буфетов, витрин, прилавков
- Для очистки умывальников, душевых кабин, ванн, окон и зеркал
- Идеальное решение для кемпингов, апартаментов и круизных судов