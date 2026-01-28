Aparat de curatat cu abur SG 4/4

Aparat de curatat cu abur compact SG 4/4 cu o presiune puternica a aburului de 4 bari. Cu control variabil continuu al volumului de aburi si functie VapoHydro pentru o curatare perfecta si fara utilizarea substantelor chimice.

SG 4/4 este un aparat de curatat cu abur compact si robust care asigura o putere remarcabila si o dezinfectare certificata*. Efectul optim de curatare este obtinut cu ajutorul unei presiuni a aburului de 4 bari. Controlul variabil al volumului de abur si functia VapoHydro (reglare continua a saturatiei aburului), inseamna ca aparatul poate fi adaptat perfect la orice sarcina de curatare. Sistemul cu doua rezervoare poate fi reumplut in orice moment si asigura incalzirea rapida precum si utilizarea lui neintrerupta. De asemenea, indicatorul de temperatura ajuta la obtinerea unor rezultate optime de curatare. Masina este extrem de versatila si curata fara a utiliza substante chimice. Pachetul extins de dotari include doua duze pentru pardoseala (pentru curatarea abraziva si igienica), un compartiment integrat pentru depozitarea accesoriilor, un carlig integrat pentru cablu si un orificiu de admisie a tevii pentru depozitarea cu economie de spatiu. (*Conform prEN 16615, pardoseala PVC, masina: SG 4/ (duza pentru podea cu canale, 30 cm/sec., presiunea maxima a aburului, VapoHydro minim), testarea bacteriilor: Enterococcus hirae ATCC 10541)

Caracteristici si beneficii
Aparat de curatat cu abur SG 4/4: Sistem cu două rezervoare
Sistem cu două rezervoare
Rezervorul de apa curata poate fi umplut continuu deoarece boilerul si rezervorul sunt separate. Deoarece se incalzeste doar o parte din intreaga cantitate, se produce rapid un flux constant de abur. Cu o capacitate totala de peste 4 litri, SG 4/4 se poate utiliza pe perioade lungi fara a fi necesara reumplerea.
Aparat de curatat cu abur SG 4/4: VapoHydro
VapoHydro
Datorita VapoHydro, nivelul de abur poate fi reglat in mod continuu conform rezervorului de curatare. În plus fata de presiunea aburului, saturatia poate fi reglata in mod continuu de la abur complet la apa calda. Cu jet de apa calda, chiar si murdaria dificila se poate dizolva efectiv inca de la inceput.
Aparat de curatat cu abur SG 4/4: Compartiment de depozitare a accesoriilor
Compartiment de depozitare a accesoriilor
Compartimentul de depozitare incorporat permite depozitarea unei varietati de accesorii. Piesele mici speciale sunt intotdeauna depozitate in siguranta si nu se pot pierde. De asemenea, tevile pot fi depozitate in spatele unitatii.

Specificații tehnice

Date tehnice

Capacitatea boilerului (l) 2,4
Capacitate rezervor (l) 2
Presiune aburi (bar) max. 4
Capacitate de încălzire (W) 2300
Timp de încălzire (min) 9
Temperatura cazan (°C) max. 145
Lungimea cablului (m) 7,5
Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 11,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 475 x 320 x 275

Scope of supply

  • Duză manuală cu perie: 165 mm
  • Număr tuburi de abur: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de abur: 505 mm
  • Furtun abur cu pistol: 2 m
  • Duză de podea cu lamele: 320 mm
  • Duză de pardoseală cu perii: 310 mm
  • Pâlnie de umplere
  • Tevi de aspirare abur: 2 Bucată
  • Înveliș din țesătură Terry pentru duza de mână
  • Lavetă pentru duza de pardoseală (lavetă din bumbac, 400x200 mm)
  • Lavetă pentru duzele de pardoseală (lavetă din bumbac, 480x270 mm)

Echipament

  • Rezervor: Reîncărcabilă permanent
  • Mâner ergonomic
  • Duză de putere
  • Duză cu jet punctiform, scurtă
  • Duză cu jet punctiform, lungă
  • Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
  • Funcţia VapoHydro
  • Control infinit de variabil al saturației aburului
  • Blocaj de siguranță pe cazanul de abur
  • Blocaj de siguranță la pistolul cu aburi

Video

Domenii de intrebuintare
  • Versatil și poate fi folosit în locuri cu cerințe de igienă ridicate
Accesorii
