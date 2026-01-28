SG 4/4 este un aparat de curatat cu abur compact si robust care asigura o putere remarcabila si o dezinfectare certificata*. Efectul optim de curatare este obtinut cu ajutorul unei presiuni a aburului de 4 bari. Controlul variabil al volumului de abur si functia VapoHydro (reglare continua a saturatiei aburului), inseamna ca aparatul poate fi adaptat perfect la orice sarcina de curatare. Sistemul cu doua rezervoare poate fi reumplut in orice moment si asigura incalzirea rapida precum si utilizarea lui neintrerupta. De asemenea, indicatorul de temperatura ajuta la obtinerea unor rezultate optime de curatare. Masina este extrem de versatila si curata fara a utiliza substante chimice. Pachetul extins de dotari include doua duze pentru pardoseala (pentru curatarea abraziva si igienica), un compartiment integrat pentru depozitarea accesoriilor, un carlig integrat pentru cablu si un orificiu de admisie a tevii pentru depozitarea cu economie de spatiu. (*Conform prEN 16615, pardoseala PVC, masina: SG 4/ (duza pentru podea cu canale, 30 cm/sec., presiunea maxima a aburului, VapoHydro minim), testarea bacteriilor: Enterococcus hirae ATCC 10541)