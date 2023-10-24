Очистка плитки на террасе: пошаговое руководство
Терраса часто используется как дополнительная зона для отдыха и приёма пищи, особенно в тёплое время года. Она предоставляет достаточно места для комфортного отдыха, приёма пищи или загара. Чтобы терраса выглядела наилучшим образом, плитку следует тщательно чистить как минимум два раза в год. С этими советами ваша терраса снова будет сиять.
Что важно учитывать при очистке плитки на террасе?
Террасы, выполненные из бетона или природного камня, привлекают не только своим современным внешним видом, но и простотой в уходе. По сравнению с деревянными террасами, плитка с гладкой поверхностью легче очищается. Однако на этих материалах со временем появляются следы использования: на плитке накапливаются пятна, а в швах поселяются водоросли, мох и сорняки. Мох и водоросли могут стать скользкими и представлять опасность. Как лучше всего чистить плитку на террасе?
Для очистки плитки можно использовать электрические инструменты, химические средства, а также экологически безопасные домашние методы. Важно, чтобы способ очистки соответствовал типу материала, чтобы не повредить плитку. Можно использовать инструменты, такие как скребки для швов, мойки высокого давления, устройства для очистки поверхности или специальные средства для очистки террас, а также проверенные домашние средства.
Удаление крупного мусора с плитки на террасе
Перед тем как тщательно очистить террасу, необходимо удалить крупный мусор с поверхности. Это предотвратит его дальнейшее распространение во время очистки. Листья и ветки лучше всего убрать метлой из соломы или пластика. Металлические грабли могут повредить поверхность. Для больших площадей идеально подойдёт подметальная машина, которая сэкономит время и силы.
Совет
Чтобы предотвратить образование мха и водорослей, плитку на террасе следует чистить несколько раз в год.
Очистка швов между плиткой на террасе
После того как поверхность террасы была очищена, настает время очистить швы. Для удаления сорняков подойдет скребок для швов. Необходимо провести по швам и удалить застрявшую зелень, сорняки или мох. Этот процесс трудоемкий и требует терпения, но результат стоит того. Если под рукой нет скребка для швов, подойдет садовый шпатель. Беспроводной удалитель сорняков будет более эффективен и удобен для спины. Те, кто предпочитает простой и экологичный способ, могут использовать горячую воду. Преимущество этого метода в том, что он дешевый и безопасный для окружающей среды: горячая вода буквально уничтожает сорняки, разрушая их клеточную структуру, что приводит к их постепенному увяданию. Однако недостаток этого метода в том, что сорняки остаются на месте после обработки, и процедуру нужно повторять несколько раз, чтобы достичь желаемого эффекта.
После очистки швов и удаления мусора с террасы можно приступать к тщательной очистке плит.
Очистка плит террасы: удаление пятен и обесцвечиваний
Капли красного вина, пятна соуса на столе или брызги жира от барбекю – если на террасных плитах появляются пятна после веселых летних вечеров, необходимо действовать быстро. Это связано с тем, что, особенно на плитах с пористой поверхностью, жидкости быстро впитываются, что может привести к обесцвечиванию, которое затем трудно удалить. Особенно сложно избавиться от пятен от жира и масла на бетонных или каменных полах. Моющие средства для каменных поверхностей или специальные чистящие средства для бетона помогут эффективно удалить такие пятна. Существует два вида чистящих средств: те, которые наносятся непосредственно, и те, которые нужно разбавлять. Важно соблюдать правильную пропорцию при использовании второго типа средств. Моющие средства наносятся на загрязненные участки и оставляются на 2–5 минут, после чего их смывают чистой водой. В качестве альтернативы можно использовать домашние средства. Например, можно использовать мыло, разведенное в теплой воде, или приготовить средство самостоятельно. Для этого достаточно немного пищевой соды или уксуса. Однако перед началом работы рекомендуется протестировать средство на незаметной части террасы. Если материал изменит цвет, лучше использовать профессиональные средства.
Если домашние средства подходят, выполните следующие шаги: сначала разведите средство водой и щедро распределите его по поверхности террасы. Уксус можно наносить концентрированный или в пропорции 1:1 с водой. В случае соды растворите от 1 до 5 столовых ложек в 10 литрах воды, в зависимости от степени загрязнения. Смесь должна настояться 15–20 минут. После этого терраса очищается щеткой, а затем промывается чистой водой.
Очистка террасы с помощью аппарата высокого давления
Для тщательной очистки всей поверхности террасы идеально подойдет аппарат высокого давления. Благодаря тому, что вода подается под давлением до 180 бар, она эффективно очищает поверхности, что делает этот способ удобным и экономящим время. Однако следует быть осторожным: в зависимости от типа материала прямой поток воды может повредить или даже разрушить поверхность плит. Плитка из твердого камня может очищаться под высоким давлением без проблем, тогда как для более мягких камней следует использовать низкое давление. Чтобы тщательно очистить плиты террасы с минимальным давлением, рекомендуется использовать мойку высокого давления в сочетании с насадкой для очистки поверхностей, где можно увеличить расстояние между форсунками и поверхностью для более бережной очистки. В качестве альтернативы, для небольших участков можно использовать ручную портативную мойку среднего давления с подходящей насадкой-щеткой.
Очистка с помощью аппарата для чистки террас
Кроме моек высокого давления, для очистки плит террасы также подходит аппарат для чистки террас. Благодаря комбинации двух вращающихся и сменных щеток для деревянных или каменных поверхностей и встроенной подаче воды можно удалить даже стойкие загрязнения и зелёные отложения. Вы можете регулировать количество используемой воды в зависимости от поверхности, которую нужно очистить. Используйте только необходимое количество воды.
Итак, как очистить террасу всего за несколько шагов:
Шаг 1: Перед началом работы необходимо подключить аппарат к источнику воды. Для этого подойдет обычный садовый шланг.
Шаг 2: После подключения шланга откройте подачу воды на ручке. Здесь можно регулировать нужное количество воды для очистки террасы. Для таких материалов, как бетон, обычно требуется меньше воды, а для дерева или камня – немного больше.
Шаг 3: Для начала включите устройство. Чтобы оптимально очистить плиты террасы, аппарат для чистки террас следует равномерно двигать вперед и назад по поверхности. Грязь удаляется вращающимися щетками и сразу смывается встроенным водяным потоком.
Шаг 4: Наконец, просто промойте поверхность садовым шлангом, и плиты террасы будут очищены.
Как чистить плиты террасы из натурального камня?
Террасы, сделанные из натурального камня, такого как гранит, мрамор, песчаник или известняк, являются прочными, износостойкими и сохраняют свой первоначальный цвет. Недостаток заключается в том, что в естественных углублениях материала скапливаются грязь и зелёные отложения. Однако, прежде чем приступать к очистке с помощью мойки высокого давления или электрического аппарата для чистки террас, необходимо узнать о прочности камня. Чем тверже камень, тем меньше он подвержен повреждениям от электрических инструментов. Очень твёрдые материалы, такие как гранит или базальт, могут без проблем очищаться под высоким давлением. Для более мягких природных камней лучше использовать низкое давление или чистить вручную. Для очистки небольших участков подойдёт pH-нейтральное мыло, немного воды и щётка. Для очистки больших участков натурального камня можно воспользоваться электрическим аппаратом для чистки террас или мойкой высокого давления в сочетании с очистителем поверхностей.
Как чистить бетонную террасу?
Бетон прочен и долговечен, но его высокая впитывающая способность является недостатком. Жидкости проникают в открытые поры бетона быстрее, чем в поры натурального камня. Поэтому рекомендуется использовать минимальное количество воды при очистке бетонных поверхностей. Для удаления небольших пятен или загрязнений поможет песок для чистки. Он действует как наждачная бумага и эффективно удаляет засохшую грязь.
Зелёные отложения и водоросли можно удалить тёплой водой и щёткой. Для экологически чистой очистки лучше всего использовать биоразлагаемое мыло. Для этого сначала растворите мыло в тёплой воде, нанесите смесь на поверхность и оставьте на 20–30 минут. Затем очистите поверхность щёткой. После этого террасу следует тщательно промыть чистой водой, чтобы удалить остатки мыла.