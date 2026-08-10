Роликовые щетки для деревянных поверхностей

Грязь с деревянных наружных поверхностей удаляется равномерно и полностью при помощи аппарата PCL 4 и роликовых щеток. Отныне деревянные поверхности и ДПК вновь будут выглядеть как новые.

Поверхности во внутренних двориках следует регулярно и полноценно убирать. С помощью роликовых щеток, предназначенных специально для деревянных поверхностей и напольных покрытий ДПК, грязь с наружных участков можно удалить особенно тщательно и равномерно. Две роликовые щетки могут легко заменить те, которые входят в комплект поставки аппарата для очистки внутренних двориков PCL 4.

Особенности и преимущества
Тщательная и равномерная очистка деревянных поверхностей и напольных покрытий ДПК на внешних участках с хорошими эксплуатационными характеристиками
Материал щетины специально разработан для очистки деревянных покрытий
Оптимизированная форма щетки для чистки деревянных поверхностей и напольных покрытий ДПК.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,244
Вес (с упаковкой) (кг) 0,539
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 134 x 100 x 100
Совместимая техника
Области применения
  • Террасы
  • Балконы
  • Деревянные поверхности
  • Зеленый налет
  • Мох
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Created with AI (artificial intelligence)

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