Роликовые щетки для деревянных поверхностей
Грязь с деревянных наружных поверхностей удаляется равномерно и полностью при помощи аппарата PCL 4 и роликовых щеток. Отныне деревянные поверхности и ДПК вновь будут выглядеть как новые.
Поверхности во внутренних двориках следует регулярно и полноценно убирать. С помощью роликовых щеток, предназначенных специально для деревянных поверхностей и напольных покрытий ДПК, грязь с наружных участков можно удалить особенно тщательно и равномерно. Две роликовые щетки могут легко заменить те, которые входят в комплект поставки аппарата для очистки внутренних двориков PCL 4.
Особенности и преимущества
Тщательная и равномерная очистка деревянных поверхностей и напольных покрытий ДПК на внешних участках с хорошими эксплуатационными характеристиками
Материал щетины специально разработан для очистки деревянных покрытий
Оптимизированная форма щетки для чистки деревянных поверхностей и напольных покрытий ДПК.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,244
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,539
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Области применения
- Террасы
- Балконы
- Деревянные поверхности
- Зеленый налет
- Мох