Perii rola pentru suprafețe din lemn
Murdăria din zonele exterioare este îndepărtată complet și uniform cu capetele perie ale setului cu două role pentru PCL 4. Suprafețele din lemn și învelitoarele de pardoseală din WPC vor arăta din nou ca noi.
Pardoselile terasei trebuie curățate corespunzător în mod regulat pentru a le feri de murdăria creată de intemperii. Cu periile rotative concepute special pentru suprafeţe din lemn şi învelitoarele WPC de pardoseli, murdăria din zonele exterioare poate fi îndepărtată complet, în mod uniform. Cele două perii rotative conținute în set sunt ușor de schimbat și pot înlocui periile furnizate împreună cu aparatul PCL 4 de curățare a aleilor.
Caracteristici si beneficii
Curățarea completă și uniformă a pardoselilor din lemn sau din WPC din zonele exterioare, cu o performanță bună de suprafață.
Material special adaptat sarcinii de curățare
Profil optimizat al periei pentru curățarea suprafețelor din lemn și a pardoselilor cu învelitori WPC
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|134 x 100 x 100
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Balcoane
- Suprafețe din lemn
- Liken verde (Mușchi verde)
- Mușchi