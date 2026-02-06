Aparat de curatat terase PCL 4
Datorită periilor rotative și sistemului integrat de distribuție a apei, curățătorul de terase PCL 4 îndepărtează complet și uniform murdăria de pe terasele din lemn.
Aparatul de curatat terase PCL 4 îndepărtează cu ușurință murdăria încăpățânată de pe terasele din lemn, oferind o curățare completă și uniformă. Pentru utilizare, conectați dispozitivul la furtunul de grădină și începeți curățarea. Sistemul combinat de două perii rotative, ușor de înlocuit, și controlul debitului de apă asigură o îndepărtare eficientă a murdăriei, fără a consuma mai multă apă decât este necesar. Rolele sunt proiectate astfel încât să curețe două plăci până la margine într-o singură trecere, economisind timp. Datorită periilor versatile, PCL 4 este ideal atât pentru lemn și WPC, cât și pentru suprafețele netede și sigilate din piatră, oferind o curățare completă și delicată.
Caracteristici si beneficii
Două perii cilindrice rotative de înaltă calitate (incluse la livrare pentru suprafețe din lemn)Curățarea completă și uniformă a suprafețelor din lemn în zonele exterioare, cu randament optim.
Două duze deasupra periilorÎndepărtează murdăria într-o singura trecere. Îndepărtează murdăria încăpățânată.
Volumul apei poate fi reglatCurățare eficientă cu apa.
Atașarea centrală a periilor
- Curățarea până la marginea suprafeței, chiar și la colțuri sau muchii.
Perii cu role înlocuibile
- Periile cilindrice pentru suprafețe din lemn sunt potrivite pentru curățarea podelelor din lemn și a suprafețelor WPC. Periile cilindrice pentru suprafețe din piatră (disponibile ca accesoriu opțional) sunt potrivite pentru plăcile de piatră netede și impregnate.
Motor puternic pentru angrenarea periilor
- Ușor de lucrat cu efort minim necesar.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|10
|Interval presiune
|Presiune joasa
|Consumul de apă la 4 bari (l/h)
|max. 180
|puterea nominală de intrare (kW)
|0,6
|Viteza periilor (rpm)
|600 - 800
|Lățimea de lucru a periei (mm)
|300
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1281 x 307 x 350
Scope of supply
- Role cu perii pentru suprafețe din lemn: 2 Bucată
Echipament
- Două duze de apă
- Valvă pentru controlul volumului apei
- Poziția de depozitare
- Mâner cu prindere ergonomică
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Balcoane
- Suprafețe din lemn
- Liken verde (Mușchi verde)
- Mușchi