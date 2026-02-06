Aparat de curatat terase PCL 4

Datorită periilor rotative și sistemului integrat de distribuție a apei, curățătorul de terase PCL 4 îndepărtează complet și uniform murdăria de pe terasele din lemn.

Aparatul de curatat terase PCL 4 îndepărtează cu ușurință murdăria încăpățânată de pe terasele din lemn, oferind o curățare completă și uniformă. Pentru utilizare, conectați dispozitivul la furtunul de grădină și începeți curățarea. Sistemul combinat de două perii rotative, ușor de înlocuit, și controlul debitului de apă asigură o îndepărtare eficientă a murdăriei, fără a consuma mai multă apă decât este necesar. Rolele sunt proiectate astfel încât să curețe două plăci până la margine într-o singură trecere, economisind timp. Datorită periilor versatile, PCL 4 este ideal atât pentru lemn și WPC, cât și pentru suprafețele netede și sigilate din piatră, oferind o curățare completă și delicată.

Caracteristici si beneficii
Două perii cilindrice rotative de înaltă calitate (incluse la livrare pentru suprafețe din lemn)
Două perii cilindrice rotative de înaltă calitate (incluse la livrare pentru suprafețe din lemn)
Curățarea completă și uniformă a suprafețelor din lemn în zonele exterioare, cu randament optim.
Două duze deasupra periilor
Două duze deasupra periilor
Îndepărtează murdăria într-o singura trecere. Îndepărtează murdăria încăpățânată.
Volumul apei poate fi reglat
Volumul apei poate fi reglat
Curățare eficientă cu apa.
Atașarea centrală a periilor
  • Curățarea până la marginea suprafeței, chiar și la colțuri sau muchii.
Perii cu role înlocuibile
  • Periile cilindrice pentru suprafețe din lemn sunt potrivite pentru curățarea podelelor din lemn și a suprafețelor WPC. Periile cilindrice pentru suprafețe din piatră (disponibile ca accesoriu opțional) sunt potrivite pentru plăcile de piatră netede și impregnate.
Motor puternic pentru angrenarea periilor
  • Ușor de lucrat cu efort minim necesar.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 10
Interval presiune Presiune joasa
Consumul de apă la 4 bari (l/h) max. 180
puterea nominală de intrare (kW) 0,6
Viteza periilor (rpm) 600 - 800
Lățimea de lucru a periei (mm) 300
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 5
Greutate cu ambalaj (kg) 6,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1281 x 307 x 350

Scope of supply

  • Role cu perii pentru suprafețe din lemn: 2 Bucată

Echipament

  • Două duze de apă
  • Valvă pentru controlul volumului apei
  • Poziția de depozitare
  • Mâner cu prindere ergonomică

Video

Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Balcoane
  • Suprafețe din lemn
  • Liken verde (Mușchi verde)
  • Mușchi
Accesorii
