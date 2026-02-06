Аппарат для чистки террас PCL 4 patio cleaner

Аппарат для чистки террас PCL 4 тщательно и равномерно справляется с загрязнениями благодаря вращающимся роликовым щеткам и встроенной подаче воды. Просто подключите его к садовому шлангу для подачи воды.

Аппарат для чистки террас Karcher PCL 4 с электроприводом позволяет легко, тщательно и равномерно удалять стойкие загрязнения с различных наружных поверхностей. Просто подключите очиститель внутренних двориков к садовому шлангу и начните очистку. Комбинация двух вращающихся и сменных роликовых щеток, а также возможность регулировать подачу воды обеспечивают одновременно надежное растворение и удаление грязи. Это означает, что внутренние дворики можно тщательно очистить в кратчайшие сроки и без использования большего количества воды, чем необходимо для очистки. Ширина и положение роликов рассчитаны на то, чтобы две доски можно было очистить до краев за один шаг, что также экономит усилия и время. Благодаря легко заменяемым роликовым щеткам этот аппарат можно использовать не только для деревянных поверхностей и ДПК, но также для тщательной и бережной очистки всех каменных поверхностей вокруг дома.

Особенности и преимущества
Аппарат для чистки террас PCL 4 patio cleaner: Две высококачественные роликовые щетки (для деревянных поверхностей, входят в комплект поставки)
Две высококачественные роликовые щетки (для деревянных поверхностей, входят в комплект поставки)
Тщательная и равномерная чистка деревянных поверхностей снаружи дома с высокой производительностью по площади.
Аппарат для чистки террас PCL 4 patio cleaner: Две насадки над роликовыми щетками
Две насадки над роликовыми щетками
Отслаивает и удаляет грязь за один шаг. Удаляет стойкие загрязнения.
Аппарат для чистки террас PCL 4 patio cleaner: Объем воды можно регулировать через клапан
Объем воды можно регулировать через клапан
Водосберегающая очистка.
Центральное крепление роликовых щеток
  • Очистка до краев поверхности.
Сменные роликовые щетки
  • Роликовые щетки для деревянных поверхностей, подходят для очистки деревянных террасных досок и поверхностей из ДПК. Роликовые щетки для обработки камня (доступны как дополнительная принадлежность) подходят для гладкой и герметичной каменной плитки.
Мощный мотор для привода роликовых щеток
  • Легкая работа с минимальными затратами.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 10
Регулировка давления Низкое давление
Расход воды при 4 барах (л/ч) макс. 180
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 0,6
Частота вращения щетки (об/мин) 600 - 800
Рабочая ширина роликовой щетки (мм) 300
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5
Вес (с упаковкой) (кг) 6,703
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1281 x 307 x 350

Scope of supply

  • Роликовые щетки для деревянных поверхностей: 2 шт.

Оснащение

  • Две водные насадки
  • Клапан для контроля объема воды
  • Хранение аксессуаров
  • Эргономичная ручка

Видео

Области применения
  • Террасы
  • Балконы
  • Деревянные поверхности
  • Мох
Принадлежности
