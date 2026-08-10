Швабра PS 20

Мощная швабра PS 20 – идеальное дополнение к аппаратам KHB и OC 6-18, позволяющее очищать небольшие поверхности и лестницы.

Мощная швабра PS 20 для аппаратов среднего давления KHB и OC 6-18 оснащена 2 встроенными соплами и щетиной, обеспечивающей одновременно защиту от брызг. Возможность поворота на 90° позволяет очищать с ее помощью труднодоступные места.

Особенности и преимущества
Два встроенных сопла
  • Более эффективная очистка поверхностей по сравнению с одиночным распылителем
Компактность конструкции
  • Идеально подходит для уборки труднодоступных мест
Два удлинителя
  • В зависимости от применения, PS 20 может использоваться с удлинителем или без него
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,748
Вес (с упаковкой) (кг) 1,053
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 729 x 198 x 768
Области применения
  • Террасы
  • Балконы
  • Лестницы
  • Очистка дорожек
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова