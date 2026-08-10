Швабра PS 20
Мощная швабра PS 20 – идеальное дополнение к аппаратам KHB и OC 6-18, позволяющее очищать небольшие поверхности и лестницы.
Мощная швабра PS 20 для аппаратов среднего давления KHB и OC 6-18 оснащена 2 встроенными соплами и щетиной, обеспечивающей одновременно защиту от брызг. Возможность поворота на 90° позволяет очищать с ее помощью труднодоступные места.
Особенности и преимущества
Два встроенных сопла
- Более эффективная очистка поверхностей по сравнению с одиночным распылителем
Компактность конструкции
- Идеально подходит для уборки труднодоступных мест
Два удлинителя
- В зависимости от применения, PS 20 может использоваться с удлинителем или без него
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,748
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,053
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|729 x 198 x 768
Совместимая техника
Области применения
- Террасы
- Балконы
- Лестницы
- Очистка дорожек
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах