Портативная минимойка OC 6-18 Premium
Компактный и мобильный аккумуляторный аппарат среднего давления, прекрасно подходящий для оперативной промежуточной уборки в местах без централизованного электро- и водоснабжения. 18-вольтный аккумулятор, зарядное устройство и всасывающий шланг приобретаются отдельно.
Компактное и мобильное решение для уборки в местах без доступа к электросети и водопроводу - аккумуляторный аппарат среднего давления OC 6-18 Premium. Идеально подходит для промежуточной чистки во время путешествий или рядом с домом. Насадка с веерным соплом позволяет бережно очищать от загрязнений велосипеды, садовую мебель, туристское снаряжение, игрушки и др. Тележка с 12-литровым баком для воды, большими колесами и выдвижной телескопической ручкой обеспечивает мобильность аппарата. Водопроводный вариант аппарата может работать без бака, а отдельно приобретаемый всасывающий шланг позволяет использовать воду из колодцев, ведер или местных водоемов. При транспортировке пистолет и трубка закрепляются на баке. Для расширения возможностей аппарата доступен широкий выбор аксессуаров, таких как насадка для пенной чистки или моечная щетка. Сменный аккумулятор (не входит в комплект) совместим со всеми аккумуляторными аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 18 В. Технология Real Time позволяет отображать информацию о заряде аккумулятора на ЖК-дисплее.
Особенности и преимущества
Автономное мобильное решение для уборки
- Тележка для воды объемом 12 л позволяет проводить уборку в любом месте. Ее емкости достаточно для очистки 3-5 сильно загрязненных велосипедов или нескольких предметов, таких как садовые или кемпинговые стулья, и она легко транспортируется в автомобиле.
- Бак, наполняемый под любым краном, снабжен резьбовой пробкой, исключающей вытекание воды.
- Независимость от электросети благодаря аккумуляторному питанию (аккумулятор приобретается отдельно).
Высокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки.
- Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для удобной транспортировки и складывается для компактного хранения.
- Большие колеса для удобной и безопасной транспортировки по бездорожью или садовым дорожкам.
Практичное хранение принадлежностей на корпусе
- Шланг, пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата с экономией места.
- В заднем отсеке тележки для воды предусмотрено место для хранения дополнительных аксессуаров и принадлежностей.
- Постоянный доступ к принадлежностям, в т. ч. в дороге.
Более эффективное и оптимально настроенное среднее давление
- Давление до 24 бар обеспечивает эффективную и тщательную промежуточную чистку.
- Бережная и тщательная очистка чувствительных поверхностей.
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки)
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Мобильное приложение Home & Garden
- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Давление (бар)
|макс. 24
|Регулировка давления
|Среднее давление
|Производительность (л/ч)
|макс. 200
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 12 (2,5 А·ч) / макс. 24 (5,0 А·ч)
|Цвет
|серый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,736
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,747
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 321 x 586
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Плоское сопло
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
- Колеса
- Телескопическая ручка
Оснащение
- Всасывание воды
- Объем бака для воды: 12 л
- Тип шланга: Эластичный шланг среднего давления
- Пистолет: Пистолет среднего давления
- Распылительная трубка: короткий и длинный
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Тенты / туристское снаряжение
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для цветочных горшков.
- Колесные диски
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Жалюзи/рольставни
- Садовые игрушки