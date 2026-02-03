Портативная минимойка OC 6-18 Premium

Компактный и мобильный аккумуляторный аппарат среднего давления, прекрасно подходящий для оперативной промежуточной уборки в местах без централизованного электро- и водоснабжения. 18-вольтный аккумулятор, зарядное устройство и всасывающий шланг приобретаются отдельно.

Компактное и мобильное решение для уборки в местах без доступа к электросети и водопроводу - аккумуляторный аппарат среднего давления OC 6-18 Premium. Идеально подходит для промежуточной чистки во время путешествий или рядом с домом. Насадка с веерным соплом позволяет бережно очищать от загрязнений велосипеды, садовую мебель, туристское снаряжение, игрушки и др. Тележка с 12-литровым баком для воды, большими колесами и выдвижной телескопической ручкой обеспечивает мобильность аппарата. Водопроводный вариант аппарата может работать без бака, а отдельно приобретаемый всасывающий шланг позволяет использовать воду из колодцев, ведер или местных водоемов. При транспортировке пистолет и трубка закрепляются на баке. Для расширения возможностей аппарата доступен широкий выбор аксессуаров, таких как насадка для пенной чистки или моечная щетка. Сменный аккумулятор (не входит в комплект) совместим со всеми аккумуляторными аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 18 В. Технология Real Time позволяет отображать информацию о заряде аккумулятора на ЖК-дисплее.

Особенности и преимущества
Автономное мобильное решение для уборки
  • Тележка для воды объемом 12 л позволяет проводить уборку в любом месте. Ее емкости достаточно для очистки 3-5 сильно загрязненных велосипедов или нескольких предметов, таких как садовые или кемпинговые стулья, и она легко транспортируется в автомобиле.
  • Бак, наполняемый под любым краном, снабжен резьбовой пробкой, исключающей вытекание воды.
  • Независимость от электросети благодаря аккумуляторному питанию (аккумулятор приобретается отдельно).
Высокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки.
  • Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для удобной транспортировки и складывается для компактного хранения.
  • Большие колеса для удобной и безопасной транспортировки по бездорожью или садовым дорожкам.
Практичное хранение принадлежностей на корпусе
  • Шланг, пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата с экономией места.
  • В заднем отсеке тележки для воды предусмотрено место для хранения дополнительных аксессуаров и принадлежностей.
  • Постоянный доступ к принадлежностям, в т. ч. в дороге.
Более эффективное и оптимально настроенное среднее давление
  • Давление до 24 бар обеспечивает эффективную и тщательную промежуточную чистку.
  • Бережная и тщательная очистка чувствительных поверхностей.
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки)
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Мобильное приложение Home & Garden
  • С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Давление (бар) макс. 24
Регулировка давления Среднее давление
Производительность (л/ч) макс. 200
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 12 (2,5 А·ч) / макс. 24 (5,0 А·ч)
Цвет серый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,736
Вес (с упаковкой) (кг) 7,747
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 349 x 321 x 586

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Плоское сопло
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
  • Колеса
  • Телескопическая ручка

Оснащение

  • Всасывание воды
  • Объем бака для воды: 12 л
  • Тип шланга: Эластичный шланг среднего давления
  • Пистолет: Пистолет среднего давления
  • Распылительная трубка: короткий и длинный
Портативная минимойка OC 6-18 Premium
Портативная минимойка OC 6-18 Premium
Портативная минимойка OC 6-18 Premium
Портативная минимойка OC 6-18 Premium

Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Тенты / туристское снаряжение
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для цветочных горшков.
  • Колесные диски
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Жалюзи/рольставни
  • Садовые игрушки
Принадлежности
Чистящее средство
