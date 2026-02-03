Компактное и мобильное решение для уборки в местах без доступа к электросети и водопроводу - аккумуляторный аппарат среднего давления OC 6-18 Premium. Идеально подходит для промежуточной чистки во время путешествий или рядом с домом. Насадка с веерным соплом позволяет бережно очищать от загрязнений велосипеды, садовую мебель, туристское снаряжение, игрушки и др. Тележка с 12-литровым баком для воды, большими колесами и выдвижной телескопической ручкой обеспечивает мобильность аппарата. Водопроводный вариант аппарата может работать без бака, а отдельно приобретаемый всасывающий шланг позволяет использовать воду из колодцев, ведер или местных водоемов. При транспортировке пистолет и трубка закрепляются на баке. Для расширения возможностей аппарата доступен широкий выбор аксессуаров, таких как насадка для пенной чистки или моечная щетка. Сменный аккумулятор (не входит в комплект) совместим со всеми аккумуляторными аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 18 В. Технология Real Time позволяет отображать информацию о заряде аккумулятора на ЖК-дисплее.