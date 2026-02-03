Curățare mobilă, independentă de conexiunea la curent sau apă - aparatul de spalat cu presiune medie OC 6-18 Premium, alimentat cu baterie, este ideal pentru curățări rapide intermediare, fie în deplasare, fie în jurul casei. Cu duza cu jetul plat, murdăria încăpățânată poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau grădină, jucării și multe altele. Rezervorul de apă de 12 litri, cu roți mari și mâner telescopic extensibil, servește și ca bază mobilă. Dacă există o conexiune la apă, dispozitivul poate fi folosit și fără rezervor. Cu un furtun de aspirație disponibil separat, apa din fântâni, găleți sau surse naturale de apă poate fi folosită de asemenea. Pistolul de presiune și lancea de pulverizare pot fi fixate pe rezervor pentru transport. Gama extinsă de accesorii face ca OC 6-18 Premium să fie și mai versatil: de exemplu, o duza de spumare sau o perie de spălare sunt disponibile separat. Bateria interschimbabilă (nu este inclusă în pachet) poate fi utilizată în toate dispozitivele alimentate cu baterie din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă în timpul utilizării, încărcării și depozitării.