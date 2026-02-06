Kärcher предлагает решение для легкой и быстрой уборки: удобный компактный аппарат среднего давления, не требующий долгого времени для подготовки к работе. Веерное сопло позволяет бережно очищать с его помощью садовую мебель, игрушки, мусорные контейнеры и многие другие поверхности и предметы, а широкий выбор опциональных принадлежностей (насадка для пенной чистки, моечная щетка, всасывающий шланг, насадка «5 в 1» и т. д.) – решать и целый ряд других задач. В комплект поставки входят 18-вольтный сменный аккумулятор и зарядное устройство.