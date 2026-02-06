Aparat de spalat cu presiune medie cu acumulator KHB 4-18 Battery Set
Set-ul pentru curățarea intermediară si eficientă a mobilierului de grădină și multe alte obiecte: Aparatul de spălat cu presiune medie, KHB 4-18 incl. bateria interschimbabilă de 18 V și încărcător de baterii.
Nu aveti o priza de alimentare la indemana? Nici o problema! Aparatul de spălat cu presiune medie KHB 4-18 cu baterie Kärcher de 18 V, curăță practic tot ceea ce este în jurul casei fără a fi nevoie de o sursă de alimentare. Pur și simplu conectați furtunul și este gata de utilizare. Duza cu jet plat îndepărteaza rapid murdăria persistenta de pe mobilierul de grădină, unelte de gradina și curata multe altele obiecte. Ghivecele tale de flori sunt murdare de noroi? Aceasta este o treabă pentru duza cu jet rotativ, care poate fi utilizată pentru a îndepărta fără efort chiar și murdăria persistenta. Duzele, bateria interschimbabilă litiu-ion (18 V / 2,4 Ah) și încărcătorul de baterii sunt incluse in pachetul de livrare. Bateria poate fi utilizată pe toate dispozitivele Kärcher alimentate cu baterie de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă atunci când se lucrează, se încarcă și se depozitează. Gama largă de accesorii fac aparatul KHB 4-18 și mai versatil. De exemplu, sunt disponibile urmatoarele accesorii: duza de spumare, o perie de spălare și un furtun de absorbtie pentru utilizarea apei din surse alternative.
Caracteristici si beneficii
Baterie de 18 V care poate fi schimbatăTehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Mai eficient si cu ajustare optima a presiuniiPresiune de 21 bari pentru o curățare intermediară eficientă, mobilă și ușoară. Duze ușor de schimbat prin sistem Quick Connect. Duză cu jet plat pentru curățare delicată, accesoriu inclus în pachetul de livrare.
Design compact și ușor al dispozitivuluiLibertate și flexibilitate in perioadă de lucru Aparat de spălat cu presiune medie, portabil, alimentat cu baterii, pentru curățare intermediară. Cu furtunul de aspirație, care este disponibil separat, indiferent dacă este disponibilă o conexiune cu apă.
Accesorii pentru o gamă largă de aplicații
- Pentru scări și zone mai mici: PS 20 Handheld.
- Duza multijet MJ 24 combină cinci tipuri de pulverizare
- Pentru locații greu accesibile: Rasucire la 360 ° dispozitivul VJ 24
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Presiune (bar)
|21
|Interval presiune
|Presiune medie
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Debit transportat (l/h)
|max. 170
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|14 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|300
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|292 x 89 x 228
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Lance de pulverizare: lung
- Duza cu jet plat
- Filtru fin de apă integrat
- Filtru aparat
Video
Domenii de intrebuintare
- Ghivece flori
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
- Coșuri de gunoi
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Biciclete
- Garduri
- Jucarii de gradina