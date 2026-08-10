Perie de curățat suprafețe PS 20

Peria de curățare este completarea ideală a aparatelor de curățat cu presiune joasa de la Kärcher, pentru curățarea zonelor mici și a scărilor.

Peria PS 20 pentru aparatele de curățat portabile Kärcher, este echipată cu două duze integrate, are o protecție împotriva stropirii cu peri și se poate roti la 90 de grade. Acest lucru înseamnă că este mai ușor să accesați spațiile greu accesibile.

Caracteristici si beneficii
Două duze integrate
  • Curățare mai eficientă a zonelor în comparație cu lancea simplă de pulverizare.
Design compact
  • Ideal pentru curățarea zonelor greu accesibile.
Două lănci de prelungire
  • În funcție de aplicație, peria de mână PS 20 poate fi utilizată cu sau fără prelungitoare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,7
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 729 x 198 x 768
Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Balcoane
  • Scări
  • Poteci
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
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Created with AI (artificial intelligence)

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