Nu aveți conexiune la sursa de curent? Nici o problema! KHB 6 Battery este ușor, portabil datorită functionarii pe bază de baterie, cu presiune medie, compatibil cu platforma Kärcher Battery de 18 V, curăță practic tot ce este în jurul casei, fără a fi nevoie de o sursă de alimentare. Pur și simplu conectați furtunul și este gata de acțiune. Utilizând duza cu jet plat, murdăria persistentă poate fi îndepărtată rapid de pe mobilierul de grădină, jucării și multe alte suprafețe. Ghivecele de flori sunt pătate de polen și noroi? Aceasta este o sarcină pentru duza rotativă, care poate fi folosită pentru a îndepărta fără efort chiar și murdăria persistentă. Ambele duze, bateria detașabilă de litiu-ion (18 V / 2,5 Ah) și încărcătorul de baterii sunt incluse în set. Bateria detașabilă litiu-ion, poate fi utilizată pe toate dispozitivele cu baterie din platforma 18 V Kärcher Battery Power. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, afișajul LCD arată capacitatea rămasă a bateriei în timpul lucrului, încărcării și depozitării. Gama largă de accesorii fac ca KHB 6 Battery să fie potrivit pentru multe aplicatii.