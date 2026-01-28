Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery Set

Набор для эффективной промежуточной чистки садовой мебели, игрушек и многого другого: легкий аккумуляторный аппарат KHB 6, ручной аппарат среднего давления с аккумулятором, вкл. сменный аккумулятор 18 В и зарядное устройство.

Нет питания? Не проблема! Легкая портативная стиральная машинка KHB 6 с аккумуляторным питанием от аккумуляторной платформы Kärcher 18 V очищает практически все вокруг дома без использования источника питания. Просто подключите шланг, и он готов к работе. С помощью мягкой плоской струйной насадки можно легко удалить стойкую грязь с садовой мебели, игрушек и многого другого. Грязные ли ваши цветочные горшки пыльцой и почвой? Это работа для эффективно вращающегося сопла, которое можно использовать для простого удаления даже стойкой грязи. В комплект поставки входят оба сопла, мощный литий-ионный аккумулятор (18 В / 2,4 Ач) и зарядное устройство. Долговечная мощная литиево-ионная аккумуляторная батарея может использоваться во всех устройствах с батарейным питанием на платформе 18 В Kärcher Battery Power. Благодаря инновационной технологии реального времени ЖК-дисплей аккумулятора показывает оставшуюся емкость при работе, зарядке и хранении. Широкий ассортимент аксессуаров делает батарею KHB 6 еще более универсальной. Также доступны, например, пенная струя, щетка для мытья и всасывающий шланг для использования воды из альтернативных источников.

Особенности и преимущества
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery Set: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery Set: Более эффективное и оптимально настроенное среднее давление
Более эффективное и оптимально настроенное среднее давление
Максимум 24 бар для эффективной, мобильной и легкой промежуточной очистки. Легко заменяемые насадки Quick Connect. Плоская форсунка для бережной очистки и вращающаяся форсунка для более стойких загрязнений входят в комплект поставки.
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery Set: Легкий и инновационный дизайн устройства
Легкий и инновационный дизайн устройства
Оптимальная свобода движения и гибкость при уборке. Ручная моечная машина среднего давления с батарейным питанием для промежуточной очистки. С всасывающим шлангом, который поставляется отдельно, независимо от того, доступно ли подключение к воде.
Аксессуары для широкого спектра применений
  • Для лестниц и небольших площадей: Насадка PS 20 Handheld.
  • Насадка MJ 24 Handheld сочетает в себе пять форсунок и одну распылительную трубку для очистки и полива.
  • Для труднодоступных мест: шарнир 360 ° на насадке VJ 24 Handheld.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Давление (бар) макс. 24
Регулировка давления Среднее давление
Производительность (л/ч) макс. 200
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) 12 (2,5 А·ч)
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,3
Вес (с упаковкой) (кг) 2,762
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 302 x 89 x 265

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
  • Грязевая фреза DB 24

Оснащение

  • Всасывание воды
  • Распылительная трубка: длинный
  • Плоское сопло
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Фильтр
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery Set
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery Set

Видео

Области применения
  • Для цветочных горшков.
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Велосипеды
  • Изгороди
  • Садовые игрушки
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова