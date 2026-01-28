Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery Set
Набор для эффективной промежуточной чистки садовой мебели, игрушек и многого другого: легкий аккумуляторный аппарат KHB 6, ручной аппарат среднего давления с аккумулятором, вкл. сменный аккумулятор 18 В и зарядное устройство.
Нет питания? Не проблема! Легкая портативная стиральная машинка KHB 6 с аккумуляторным питанием от аккумуляторной платформы Kärcher 18 V очищает практически все вокруг дома без использования источника питания. Просто подключите шланг, и он готов к работе. С помощью мягкой плоской струйной насадки можно легко удалить стойкую грязь с садовой мебели, игрушек и многого другого. Грязные ли ваши цветочные горшки пыльцой и почвой? Это работа для эффективно вращающегося сопла, которое можно использовать для простого удаления даже стойкой грязи. В комплект поставки входят оба сопла, мощный литий-ионный аккумулятор (18 В / 2,4 Ач) и зарядное устройство. Долговечная мощная литиево-ионная аккумуляторная батарея может использоваться во всех устройствах с батарейным питанием на платформе 18 В Kärcher Battery Power. Благодаря инновационной технологии реального времени ЖК-дисплей аккумулятора показывает оставшуюся емкость при работе, зарядке и хранении. Широкий ассортимент аксессуаров делает батарею KHB 6 еще более универсальной. Также доступны, например, пенная струя, щетка для мытья и всасывающий шланг для использования воды из альтернативных источников.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВТехнология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Более эффективное и оптимально настроенное среднее давлениеМаксимум 24 бар для эффективной, мобильной и легкой промежуточной очистки. Легко заменяемые насадки Quick Connect. Плоская форсунка для бережной очистки и вращающаяся форсунка для более стойких загрязнений входят в комплект поставки.
Легкий и инновационный дизайн устройстваОптимальная свобода движения и гибкость при уборке. Ручная моечная машина среднего давления с батарейным питанием для промежуточной очистки. С всасывающим шлангом, который поставляется отдельно, независимо от того, доступно ли подключение к воде.
Аксессуары для широкого спектра применений
- Для лестниц и небольших площадей: Насадка PS 20 Handheld.
- Насадка MJ 24 Handheld сочетает в себе пять форсунок и одну распылительную трубку для очистки и полива.
- Для труднодоступных мест: шарнир 360 ° на насадке VJ 24 Handheld.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Давление (бар)
|макс. 24
|Регулировка давления
|Среднее давление
|Производительность (л/ч)
|макс. 200
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|12 (2,5 А·ч)
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,762
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|302 x 89 x 265
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
- Грязевая фреза DB 24
Оснащение
- Всасывание воды
- Распылительная трубка: длинный
- Плоское сопло
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Фильтр
Видео
Области применения
- Для цветочных горшков.
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Велосипеды
- Изгороди
- Садовые игрушки