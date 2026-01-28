Нет питания? Не проблема! Легкая портативная стиральная машинка KHB 6 с аккумуляторным питанием от аккумуляторной платформы Kärcher 18 V очищает практически все вокруг дома без использования источника питания. Просто подключите шланг, и он готов к работе. С помощью мягкой плоской струйной насадки можно легко удалить стойкую грязь с садовой мебели, игрушек и многого другого. Грязные ли ваши цветочные горшки пыльцой и почвой? Это работа для эффективно вращающегося сопла, которое можно использовать для простого удаления даже стойкой грязи. В комплект поставки входят оба сопла, мощный литий-ионный аккумулятор (18 В / 2,4 Ач) и зарядное устройство. Долговечная мощная литиево-ионная аккумуляторная батарея может использоваться во всех устройствах с батарейным питанием на платформе 18 В Kärcher Battery Power. Благодаря инновационной технологии реального времени ЖК-дисплей аккумулятора показывает оставшуюся емкость при работе, зарядке и хранении. Широкий ассортимент аксессуаров делает батарею KHB 6 еще более универсальной. Также доступны, например, пенная струя, щетка для мытья и всасывающий шланг для использования воды из альтернативных источников.